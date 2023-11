Kita in Röthenbach wird aufgestockt: Millionenprojekt wächst in die Höhe

Der Bau des neuen Kindergartens in Röthenbach wächst deutlich sichtbar in die Höhe. Was Bürgermeister Stephan Höß zu Kosten und Zeitplan sagt.

05.11.2023 | Stand: 15:03 Uhr

Die „Skyline“ von Röthenbach hat sich verändert. Wer vom Freigericht auf den Ort hinunter blickt, kann nicht übersehen, was dort in den letzten Wochen geschehen ist. Das Kindergarten-Gebäude ist in die Höhe gewachsen. Seit Juli laufen die Arbeiten rund um die Erweiterung der Betreuungseinrichtung. Insgesamt zwei Jahre sollen sie dauern – und 4,7 Millionen Euro kosten. Aus heutiger Sicht ist Bürgermeister Stephan Höß optimistisch, sowohl den Zeit- als auch den Kostenplan einhalten zu können.

