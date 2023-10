Wegen Problemen beim Umbau: Pfarrheim wird zu kurzfristiger Unterkunft für Kita-Kinder

Beim Umbau der Kita St. Martin in Röthenbach läuft nicht alles glatt. Deswegen müssen Kinder kurzfristig ins Pfarrheim umziehen. Dort sind sie nicht die ersten.

Stromausfälle, Wassereintritt und Verzögerungen: Wegen mehreren Problemen beim Umbau der Kindertagesstätte St. Martin in Röthenbach mussten am Donnerstag und Freitag 20 bis 25 Kinder in das Pfarrheim ausweichen. Seit vier Jahren ist dort im Untergeschoss bereits eine Kindergartengruppe untergebracht, weil das alte Kita-Gebäude an seine Grenzen gestoßen war. Deswegen sei der zwischenzeitliche Umzug die naheliegende Lösung gewesen, sagt Bürgermeister Stephan Höß.

Kita-Projekt in Röthenbach läuft nicht so wie geplant

Um das alte Gebäude zu renovieren und gleichzeitig mehr Platz zu schaffen, hat sich die Gemeinde für einen Umbau des Kindergartens entschieden. 4,7 Millionen Euro kostet das Projekt. Zu den Arbeiten gehören unter anderem der Bau eines neuen Eingangsbereichs, die Aufstockung des Gebäudes und die Sanierung des Untergeschosses. Im Sommer 2025 soll der Umbau fertig sein.

Um das alte Flachdach aufzustocken, musste die Dachhaut des Kita-Gebäudes geöffnet werden, erklärt Höß. Als es regnete, sei deswegen Wasser in das Gebäude eingedrungen. Vor allem im Turnraum „stand leicht das Wasser“, sagt der Bürgermeister. Weil keine kompletten Kabelpläne von dem alten Gebäude vorlagen, kam es außerdem zu mehreren Stromausfällen.

Ab Montag können die Kinder wieder in die Kita in Röthenbach einziehen

Auch im Außenbereich gab es Probleme: Nicht nur der Gerüstbau sei im Verzug gewesen, auch der Bauzaun musste von der Kirche, die Träger der Einrichtung ist, beanstandet werden. Die nötigen Sicherheitsstandards seien so nicht erfüllt gewesen.

Während die Kinder im Pfarrheim unterkamen, wurden die Mängel behoben, damit es im besten Fall nicht zu einer Wiederholung kommt. Die neue Holzdecke, die gerade verlegt wird, sorgt dafür, dass das Dach wieder dicht ist. Der Bürgermeister bedankt sich im Namen der Gemeinde bei den Eltern für ihr Verständnis für die Notlösung. Ab Montag soll der Betrieb in der Kindertagesstätte wieder geregelt ablaufen, weil bis dahin voraussichtlich alles geprüft sei und für die Kinder kein Risiko mehr bestehe.