Kitaprobleme in Lindenberg: Wie die nächsten Lösungsschritte aussehen

Plätze für Kinder, die bisher keinen haben: Was die Stadt Lindenberg aktuell in Sachen Kitas plant.

22.07.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Die Stadt Lindenberg will die Probleme in der Kinderbetreuung lösen. Der Stadtrat hat daher nun grünes Licht für die Einrichtung eines provisorischen Kindergartens in der Rathausstraße gegeben. Dort war früher ein Architekturbüro untergebracht. Träger wird der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Entstehen wird eine Gruppe für 25 Buben und Mädchen. Als Kosten für den Ausbau der Räume veranschlagt die Stadt 48.000 Euro, für die Einrichtung noch einmal 25.500 Euro. Sie gehen als Zuschuss an den Träger. Für die Betreuung der Kinder werden laut Stadtkämmerin Birgitt Richter geschätzte weitere 66.000 Euro fällig.

Nur unversorgte Kinder kommen zum Zug

Die Plätze sind für Kinder gedacht, die bisher noch keinen haben. Damit kommen sie nicht für Buben und Mädchen in Frage, denen bereits ein Platz in Weiler oder Simmerberg zugesagt worden ist, denn die würden nicht mehr als unversorgt gelten, schilderte Richter auf Nachfrage von Jutta Frach.

Der Kindergarten in der Rathausstraße ist als Provisorium gedacht, bis die Kita auf der Lindenhöhe an der Peter-Dörfler-Straße in Betrieb geht. Dort plant die Stadt einen Neubau mit der BSG Allgäu. In dem größeren Gebäude sollen eine Kindertagesstätte und in den Obergeschossen Wohnungen entstehen. Vorgesehen sind 50 Plätze für Kinder ab drei Jahren und 15 Plätze für jüngere Mädchen und Buben. Angegliedert wird dort auch ein Waldkindergarten für 15 Kinder.

Den Bedarf für die entsprechenden Plätze hat der Stadtrat formal anerkannt. Das ist nötig, um eine Betriebserlaubnis und Zuschüsse für die Investitionen zu erhalten. Auf Basis der bisherigen Fördersätze und der Annahme einer täglichen Buchungszeit von sieben bis acht Stunden rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von mindestens 250.000 Euro, den sie im Jahr leisten muss, plus Ausgleich des Betriebskostendefizits.