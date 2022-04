Die Turnhalle in Heimenkirch dient im Landkreis Lindau als Notunterkunft. Schnell hat sich im Ort ein Helferkreis gebildet. Ein Werkzeug ist besonders wichtig.

06.04.2022 | Stand: 19:39 Uhr

Eine kleine Gruppe Menschen wartet im Foyer der Schulturnhalle Heimenkirch. Sie sind vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflüchtet und haben wenig Gepäck dabei, es besteht überwiegend aus Plastiktüten. Die Leute warten geduldig, bis sie durch die Glastür zum improvisierten Registrierungsbüro vorgelassen werden. Ein kleines Mädchen drückt sich an seine Mama, ein älterer Mann steht gebückt an der Wand.