Mann fährt über Verkehrsinsel beim Schönbühl - Kleintransporter stoppt erst an Leitplanke der B12

Der Fahrer des Kleintransporters wollte durch den Kreisverkehr der B12 beim Schönbühl fahren, hatte aber gesundheitliche Probleme. Die Fahrt endete abrupt.

31.03.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist ein 64-jährige Mann mit seinem Kleintransporter auf der Bundesstraße B12 in Richtung Norden unterwegs gewesen und hat eine Verkehrsinsel überfahren. Wie die Polizei berichtet, litt der Fahrer an gesundheitlichen Problemen. Deswegen fuhr er am Kreisverkehr beim Schönbühl über die Verkehrsinsel, streifte ein Verkehrsschild und fuhr dann geradeaus weiter. (Lesen Sie hier: Auto schanzt über Kreisverkehr: Spektakulärer Unfall auf der B12)

Fahrt auf der B12 beim Schönbühl endete in der Leitplanke

Das Auto stoppte schließlich an einer Leitplanke. Der 64-Jährige sagte, dass er keinen medizinischen Beistand benötigt. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Um das Auto bergen zu können, rückte ein Abschleppdienst mit zwei Fahrzeugen an.

