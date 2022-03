Klima, Rassismus, Krieg: Die Jugend ist das moralische Gewissen der Stadt Lindenberg

Wenn es um große politische Themen wie den Krieg in der Ukraine geht, erheben in Lindenberg (fast nur) junge Menschen ihre Stimme. Was unser Autor davon hält.

Sina Engel, Mattea Milz, Vincent Riedesser. Diese Namen sind in Lindenberg sicher noch nicht allen geläufig. Auch den Entscheidungsträgern nicht. Merken sollte man sie sich dennoch. Denn Jugendliche wie sie sind derzeit das moralische Gewissen der Stadt. Wenn es um brisante politische Themen von gesellschaftlicher Bedeutung geht, dann sind sie – gemeinsam mit vielen gleichaltrigen Mitstreitern – an vorderster Front und erheben ihre Stimme: für Klimaschutz, gegen Rassismus, für Menschlichkeit. Dafür: Hut ab!