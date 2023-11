Polizei evakuiert Klinik in Isny - Fünf Menschen leicht verletzt

Große Aufregung am späten Dienstagabend in Isny im württembergischen Allgäu: In einer Klinik raucht es - die Polizei evakuiert daraufhin das Gebäude.

Ein technischer Defekt hat am späten Dienstagabend in Isny (Landkreis Ravensburg) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Beamten hat es in einer Klinik am Kurweg angefangen zu rauchen. Die Polizei evakuierte daraufhin gegen 23.30 Uhr das Gebäude und brachte die Bewohner ins Freie.

Brand in Klinik in Isny: Was war die Ursache?

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es in einem Technikraum zu einem technischen Defekt an einem Kondensator. Dadurch geriet der Kondensator in Brand. Fünf Menschen wurden laut Polizei durch den Rauch leicht verletzt. Ärzte kümmerten sich um sie.

Die Freiwillige Feuerwehr lüftete das Gebäude. Anschließend konnten die Klinik-Bewohner zurück in ihre Zimmer. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

