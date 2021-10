„Der Kontakt zu einem Menschen bleibt“

Als Pastoralreferent und Klinikseelsorger hat Siegfried Wiese viele Menschen in der Trauer begleitet. Nicht nur an Gräbern können sie sich mit Verstorbenen verbunden fühlen, sagt der Scheidegger. Welche Bedeutung Abschiedsrituale haben

31.10.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Herr Wiese, als Klinikseelsorger unterstützen Sie Menschen bei der Trauerarbeit. Wie wichtig ist Ihrer Erfahrung nach ein Ort, an dem Menschen sich ihren Verstorbenen besonders verbunden fühlen?

Siegfried Wiese: Es ist individuell sehr verschieden, wie sich Hinterbliebene mit einem Verstorbenen verbunden fühlen. Das kann beim Friedhofsbesuch oder an einem anderen Ort sein, beim Hören eines Lieds, beim Betrachten eins Bildes oder bei der Erinnerung an Erlebnisse, die man teilt. Im Herzen mit jemandem verbunden zu sein, ist kein lokaler, sondern ein seelischer Zustand. Aber natürlich gibt es ritualisierte Orte, etwa Friedhöfe, an denen für manche Menschen das Gefühl für den Verstorbenen deutlicher spürbar ist.

Ist für Hinterbliebene die Vorstellung wichtig, was aus dem Körper des oder der Verstorbenen wird?

Wiese: Für Kinder kann das bedeutsam sein. Wenn ein Kind etwa ein Geschwister verliert, kann es sich schwer vorstellen, dass dieses nun in der Erde verbuddelt ist. Erwachsene sehen das meist relativ pragmatisch, da erlebe ich selten Zweifel oder Skrupel.

Früher war Einäscherung in der katholischen Kirche nicht erreicht

Können Sie erklären, warum die katholische Kirche früher die Einäscherung nicht erlaubt hat?

Wiese: Dahinter steckte die Vorstellung, dass der Mensch mit Leib und Seele aufersteht. Das hat man früher sehr biologisch gesehen und wollte darum den Körper nicht verbrennen. Die heutige Theologie deutet Auferstehung nicht biologisch.

Sind Rituale bei Bestattungen hilfreich für den Trauerprozess?

Wiese: Für kirchliche Bestattungen gibt es feste Rituale. Aber viele Menschen sind nicht mehr kirchlich gebunden, darum muss man nach anderen Gestaltungsformen suchen. Ich gebe bei Trauerfeiern den Angehörigen die Möglichkeit, sich zu verabschieden, und wenn es das Bedürfnis gibt, etwas zu sagen. Es kann ein Zeichen für Abschied sein, etwas in das Grab zu legen. Ich habe noch ein anderes schönes Element entdeckt: Die Leute sollen etwas mitnehmen, zum Beispiel eine Glasperle, die sie nach einem Moment des Innehaltens aus einer Schale nehmen und mit sich tragen, so lange es sich gut anfühlt. Als Theologe bringe ich auch einen spirituellen Impuls ein zur Frage, was passiert mit uns, wenn wir sterben, was ist danach? Eine Antwort gibt es nicht, es ist eher ein Ringen darum, was bleibt, was von Dauer ist: Gefühle, Beziehung, Erfahrungen. Es ist immer das Nicht-Materielle.

Wenn Sterbenskranke sich vorab eine Bestattungsform wünschen, mit der sich die Angehörigen schwer tun: Wie sollten die Beteiligten mit einer solchen Situation umgehen?

Wiese: Das kann schwierig sein, ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Eine Tante hatte lange vor ihrem Tod alles bis ins Detail festgelegt und vertraglich geregelt. Als sie starb, konnten gerade die Personen, die ihr noch nahestanden, nicht am Begräbnis teilnehmen. Sie lebte in ihren letzten Jahren in einem Heim, hatte sich aber die Bestattung in ihrem Heimatort 140 Kilometer entfernt gewünscht. Wer sein Begräbnis so genau plant, will oft den Angehörigen nicht zur Last fallen. Aber für die Hinterbliebenen kann sich das wie eine Entmündigung anfühlen. Es geht ja nicht nur um den Verstorbenen. Ein Begräbnis ist vor allem ein wichtiges Ereignis für die Hinterbliebenen. Sie können den Abschied bewusst erleben, eine Zäsur setzen, und sich zugleich mit ihrem eigenen Sterben befassen.

Auf Beerdigungen trifft man andere Angehörige

Menschen, die das Begräbnis eines geliebten Menschen aus irgendeinem Grund nicht besuchen können, nehmen das später oft als schmerzhafte Lücke wahr.

Wiese: Ja, das ist so. Bei Beerdigungen geht es ja auch darum, die anderen Angehörigen zu treffen, zusammenzusitzen und zu reden. Das war eine fatale Sache in der Corona-Zeit, wo all das nicht möglich war. Da besteht die Gefahr, sprachlos zu bleiben. Aber Verstummen hilft nicht, da bleiben Dinge offen, das ist manchmal über Jahre quälend. Ein Ritual kann da erlösend sein. Ich unterstütze damit manchmal Patienten, an Orten wie einer Kapelle, im Wald, an einem Fluss. Wo sie sich dem Thema nochmals widmen, Abschied nehmen und es dann ablegen können.

Weniger Gräber, mehr Urnenwände

Unsere Friedhöfe verändern sich: In Grabreihen klaffen Lücken, zugleich werden Urnenwände größer. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Wiese: Es zeigt die Individualisierung. Es gib keine gesellschaftliche Norm mehr, höchstens noch eine Friedhofsordnung. In Lindenberg ist sie sehr streng, an anderen Orten geht es viel bunter zu.

Was finden Sie besser?

Wiese: Es ist doch interessant, dass Angehörige, die keinen Normen unterworfen sind, mehr Verantwortung übernehmen. Sie machen sich Gedanken über die Grabgestaltung, anstatt all das Autoritäten zu überlassen. Sie wählen Grabmale und Symbole aus in Erinnerung an den Verstorbenen, nach dem Motto „Wie gelebt, so gestorben“. Diese Auseinandersetzung schätze ich mehr als vorgegebene Formen. Darum finde ich strenge Friedhofsordnungen nicht so gut.

Immer häufiger lassen sich Menschen in anonymen Urnenfeldern oder Friedwäldern beisetzen – selbst wenn diese entfernt vom Heimatort liegen. Warum suchen sie oder die Angehörigen diese Anonymität?

Wiese: Da kommen weltanschauliche Vorstellungen zur Geltung. Der Wald als Ort, wo es keinen Tod gib, wo Werden und Vergehen einen ewigen Kreislauf bilden. Vielleicht sind anonyme Bestattungsorte auch eine Gegenbewegung gegen den Gedanken, sich selbst ein Denkmal zu setzen.

Wie viel Kontakt mit Verstorbenen ist Ihrer Meinung nach möglich?

Wiese: Es ist doch eher die Frage, ob der Kontakt jemals abreißt. Der Kontakt zu einem Menschen bleibt bestehen – ob er nun verstorben ist oder lebt – in dem Sinne, wie man mit dem Menschen verbunden ist. Natürlich ist eine solche Verbindung nicht immer gleich intensiv, manchmal wird sie wieder ganz präsent – durch ein bestimmtes Lied, einen Ort, eine Erinnerung. Wenn jemand stirbt, ist die Hülle weg, aber das was sie ausmacht, was sie belebt hat, geht nicht weg. Dieser Gedanke wäre auch ein Aspekt für ein Ritual: diese belebenden Momente deutlich zu machen. Damit beim Abschiednehmen zu spüren ist, wir müssen nur das Materielle lassen, das Wesentliche geht nicht verloren. So schmerzhaft der Abschied auch ist.

