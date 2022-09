Klinikverbund OSK stellt ihren Geschäftsführer Adolph kalt

Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik erklärt nach monatelangen heftigen Auseinandersetzungen die Trennung vom bisherigen Geschäftsführer. Wie es nun weitergeht.

19.09.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Der Krankenhausverbund Oberschwabenklinik (OSK) trennt sich von seinem umstrittenen Geschäftsführer Oliver Adolph. „Prof. Dr. Oliver Adolph wird sein Amt als Geschäftsführer nicht weiter aktiv ausüben“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die OSK am Sonntagmittag versandte. Damit zieht der Aufsichtsrat nach monatelangen Querelen und heftiger Kritik, die Ärzte und Pfleger mit Hunderten Unterschriften öffentlich bekräftigt hatten, jetzt die Reißleine. In der Kritik steht auch der Ravensburger Landrat Harald Sievers, der bei der OSK das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden innehat.

Zwei Krisensitzungen und eine Kündigung bei der OSK

In der vergangenen Woche spitzte sich die Lage zu: Bei einer viereinhalbstündigen Krisensitzung des Personalausschusses am Dienstag legten Chefärztinnen und Chefärzte dar, warum ihnen eine konstruktive Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Adolph nicht mehr möglich ist und warum sie in Sorge um die Patientenversorgung im Landkreis Ravensburg sind. Kurz danach wurde bekannt, dass Co-Geschäftsführer Michael Schuler seine Kündigung eingereicht hat (wir berichteten). Am Samstag schließlich traf sich der Aufsichtsrat kurzfristig zu einer weiteren Krisensitzung, deren Ergebnis er nun per Pressemitteilung öffentlich machte.

Klinikverbund OSK sucht eine Übergangslösung

Während Michael Schuler bis zum Auslaufen des Vertrags in einigen Wochen in der OSK tätig bleibt, ist Adolph laut der Pressemitteilung ab sofort nicht mehr als Geschäftsführer aktiv. Die damit zunächst führungslose OSK will jetzt nach einer Interimsgeschäftsführung suchen. „Die notwendigen Beschlüsse will der Aufsichtsrat kurzfristig fassen“, schreibt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht. Die Entscheidung, „wie eine neue reguläre Geschäftsführung nach der Interimszeit sowohl strukturell als auch personell zukunftsgerecht aufgestellt werden muss“, wolle man „in Ruhe treffen“.

Der Klinikverbund OSK befindet sich seit Jahren in schwierigem Fahrwasser: Schon 2020 und 2021 hatte sich der Aufsichtsrat von Geschäftsführern getrennt, verbunden mit sechsstelligen Abfindungen. Aktuell läuft eine schmerzhafte Strukturreform, im Zuge derer das Krankenhaus Bad Waldsee bis Herbst 2023 geschlossen wird. OKS-Standorte sind dann noch Ravensburg und Wangen.

Auch Landrat Sievers aus Ravensburg steht in der Kritik

Immer lauter wird im Zuge der Auseinandersetzungen die Kritik an Landrat Harald Sievers. Ihm wird unter anderem mangelnde Kommunikation in Zusammenhang mit den anstehenden Umstrukturierungen des zu 98 Prozent vom Landkreis getragenen Klinikverbunds vorgeworfen. Bürgermeister, Kreisräte und führende OSK-Mitarbeiter seien über keine Veränderungen informiert gewesen, als sich Geschäftsführer Adolph bereits öffentlich über die Schließung von Standorten äußerte, schreibt die Schwäbische Zeitung. Schlecht kam bei Bürgern und Kommunalpolitikerinnen auch an, dass der Landrat auf Protestbriefe und Petitionen wochenlang nicht reagierte.

Lesen Sie auch