Was die Stadt Lindenberg mit dem alten Gebäude macht, ist unklar. Wieso jetzt aber doch plötzlich wieder 300.000 Euro eingeplant sind – und wie es weitergeht.

20.01.2022 | Stand: 19:22 Uhr

Das Söldnerhaus spaltet den Stadtrat in zwei Lager. Die einen wollen es bewahren – den anderen ist es ein Klotz am Bein. Michael Wegscheider gehört zu denjenigen, die das denkmalgeschützte Holzhaus in der Hansenweiherstraße nicht weiter einfach nur so stehen lassen wollen. Im Haushaltsausschuss, in dem es um die geplanten Ein- und Ausgaben für das laufende, aber auch die kommenden Jahre ging, meldete sich der SPD-Stadtrat deshalb mit einem Antrag zu Wort – und hatte Erfolg.