Nach Messerstechereien in Lindau: Wie berechtigt ist die Angst vor Gewalt?

Messerstechereien haben jüngst in Lindau für Aufsehen gesorgt, zudem ist die Gewaltkriminalität gestiegen. Müssen sich Bürger deshalb mehr fürchten?

04.04.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Gleich zwei versuchte Tötungsdelikte innerhalb von nur drei Tagen in Lindau haben Mitte März die Menschen in der Stadt sowie im gesamten Landkreis aufgeschreckt. Beide Male handelte es sich um Streitigkeiten unter Asylbewerbern, beide Male kam ein Messer zum Einsatz – in einem der Fälle wurde einer der Beteiligten so schwer verletzt, dass er gerade so mit dem Leben davonkam. Kurz nach diesen Vorfällen veröffentlichte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West seinen Kriminalitätsbericht für 2022. Und er verrät, dass die Straftaten allgemein, aber insbesondere auch im Hinblick auf Gewalt, zuletzt drastisch gestiegen sind.

