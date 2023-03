Kommt das E-Car-Sharing im Landkreis Lindau?

Eine Firma aus Baden-Württemberg präsentiert Westallgäu-Gemeinden ein Konzept. Was Nutzer bezahlen müssen und welche Orte an eine Beteiligung denken.

28.03.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Möglicherweise stehen in absehbarer Zeit in etlichen Gemeinden im Westallgäu Elektrofahrzeuge, die jeder, der registriert ist, ausleihen kann. Stichwort: E-Car-Sharing. Ein solches Modell bietet die Firma Deer an. Sie expandiert derzeit sehr stark in Baden-Württemberg und hat jetzt auch Bayern ins Auge gefasst. Bei der Bürgermeisterversammlung stellte Pia Epple das Modell vor. Überzeugt davon ist auch Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner. „Es ist in unserem Interesse. Car-Sharing ist gefragt. E-Car-Sharing erst recht“, sagte der Sprecher der Bürgermeister. Nachfolgend ein Überblick über das Konzept und wie der Stand der Dinge in Sachen E-Car-Sharing im Westallgäu ist.

