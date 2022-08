Konfrontation oder einvernehmliche Lösung? Wie geht es weiter mit dem Pumptrack für Scheidegg

Anwohner wehren sich weiter gegen den geplanten Pumptrack zwischen Kurpark und Sportplatz in Scheidegg. Was der Bürgermeister über die weitere Planung sagt.

Die Diskussion um die geplante Pumptrack-Anlage in Scheidegg geht weiter. Jürgen Burger nutzte die Bürgerversammlung, um die Bedenken der Anwohner vorzubringen. Sie wehren sich weiter gegen den Standort.

Den Pumptrack hatten Scheidegger Eltern und Jugendliche gefordert. Aktuell geplant ist die Anlage unterhalb des Fußballplatzes und oberhalb des Pfarrer-Kneipp-Parkes. Der Gemeinderat hatte sich mehrheitlich für diesen Standort entschieden. Dort befindet sich eine seit Jahren nicht mehr genutzte Kugelstoßanlage.

Bringt der Pumptrack Lärm und Autos?

Derzeit arbeitet ein Büro an einer konkreten Planung. Liegt sie vor, will die Verwaltung vor einer endgültigen Entscheidung des Gemeinderates mit den Befürwortern des Pumptracks sprechen, anschließend mit den Anwohnern. Sie hatten gegen den Standort Unterschriften gesammelt. Der Pumptrack könnte Besucher aus weiterem Umkreis anziehen, erklärte Burger mit Blick auf entsprechende Erfahrungen in Amtzell. Damit verbunden erwarten die Anwohner Störungen durch Lärm oder Autos. „Wird der Pumptrack gegen unseren Willen gebaut, oder bauen die Verantwortlichen einen Platz, bei dem kein Protest zu erwarten ist“, wollte Burger von Bürgermeister Uli Pfanner wissen. Unter anderem war für den Bau des Pumptracks auch eine Fläche ein Stück abseits des Kurhauses beziehungsweise Wohnmobilstellplatzes im Gespräch.

Der Rathauschef verwies auf die Lage. Der Standort befinde sich im Innenbereich neben dem Sportplatz. Laut Landratsamt sei das ein idealer Standort. Andere Flächen, die zur Diskussion standen, befänden sich entweder in Privathand oder es sei ein Bauleitverfahren mit ungewissem Ausgang nötig. „Ob eine Lösung für alle befriedigend ist, kann ich nicht versprechen. Ich hoffe aber auf eine einvernehmliche Lösung“, sagte Pfanner. Das beauftragte Büro habe auch einen Pumptrack in Durch geplant. Dort sei es gelungen, alle Probleme zu lösen. Dinge wie den Lärmschutz könnten aber erst geprüft werden, wenn eine konkrete Planung vorliege. Das soll demnächst der Fall sein. „Lassen sie uns planen, dann reden wir darüber“, sagte Pfanner. Dabei sei es sinnvoll erst mit den Befürwortern des Pumptrack zu sprechen. „Es hilft nicht, wenn die Initiatoren sagen, das ist es nicht, was wir wollen.“

Gemeinderat Scheidegg muss nun entscheiden

Die Frage Burgers, warum es nur für einen Standort eine konkrete Planung gebe und nicht für mehrere, beantwortete Pfanner knapp: „Weil es einen Haufen Geld kostet.“

Geben sich die Anwohner mit der Planung nicht zufrieden, müsse letztlich der Gemeinderat entscheiden, „gehen wir auf Konfrontation oder suchen wir eine Alternative.“