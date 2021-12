Drogenhandel im großen Stil - Polizei stellt Drogen im Wert von 50 Millionen Euro sicher

Eine Gruppe aus dem Bodensee-Raum soll Kokain im großen Stil aus Süd- und Mittelamerika geschmuggelt haben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt.

Der Polizei in Baden-Württemberg und der Staatsanwaltschaft Konstanz gelang ein Schlag gegen die Drogen-Kriminalität. Sie kamen einer Gruppe auf die Schliche, die Kokain "im großen Stil" aus Süd- und Mittelamerika nach Deutschland geschmuggelt haben soll, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Drogen haben sie wohl im süddeutschen Raum und der angrenzenden Schweiz verkauft.

Die Ermittlungen dazu dauerten mehrere Monate. Geführt wurden sie von der Kripo Rottweil in Kooperation mit Landeskriminalamt Baden-Württemberg, der Direktion Spezialeinheiten, der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Konstanz. Dabei hatte sich der Tatverdacht gegen eine Gruppe von neun Menschen im Alter zwischen 31 und 56 Jahren erhärtet. Sie sind mutmaßlich Mitglieder einer internationalen kriminellen Gruppierung.

Schlag gegen die Drogenkriminalität in Baden-Württemberg: Neun Festnahmen

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Konstanz erfolgte der zeitgleiche Zugriff an mehreren Orten in den Landkreisen Tuttlingen, Kostanz, Lörrach und Sigmaringen sowie in Gießen (Hessen) und Zürich, um die Tatverdächtigen festzunehmen. Da die mutmaßlichen Täter teilweise bewaffnet waren, waren auch Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Zudem unterstützten Rauschgiftspürhunde und eine Hubschrauberstaffel den Einsatz.

Die neun Tatverdächtigen wurden festgenommen. Dabei sicherte die Polizei 233 Kilogramm Kokain und 50 Kilogramm Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 50 Millionen Euro. Zudem stellten die Beamten mehrere zehntausend Euro an mutmaßlichem Dealergeld, hochwertige Fahrzeuge, Unterlagen über internationale Finanzströme und beweiserhebliche digitale Datenträger sicher.

Mutmaßliche Drogenschmuggel-Bande: Sieben Haftbefehle erlassen

Gegen sieben der neun Verdächtigen wurden bereits Haftbefehle erlassen. Ihnen wird bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der Schmuggel von Kokain nach Europa erfolgt häufig durch hochkriminelle und konspirativ agierende Gruppierungen aus Südamerika.

