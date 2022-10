Konzert der Musikkapelle Röthenbach: Viel Begeisterung und ein bisschen Wehmut

Beim Jahreskonzert ruft die Musikkapelle Röthenbach die Höhepunkte unter dem scheidenden Dirigenten Oskar Bihler in Erinnerung.

25.10.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Wehmut schwang mit beim Jahreskonzert der Musikkapelle Röthenbach. Oskar Bihler, seit 40 Jahren Dirigent, davon 22 Jahre bei den Röthenbacher Musikantinnen und Musikanten und seit 50 Jahren aktiver Musikant, stand das letzte Mal am Dirigentenpult. Und so sollte dieses Konzert noch einmal an die musikalischen Höhepunkte der vergangenen 22 Jahre erinnern. Bänder, die wie Filmstreifen aussahen, riefen Ereignisse während seiner Zeit ins Bewusstsein. Claudia Immler und Klaus Führer, die durch das Programm führten, erklärten: „Hinter fast jedem Titel steht eine kleine Geschichte.“

Gleich zu Beginn nahm das rund 60-köpfige Orchester die Besucher mit „Defying Gravity“, einem Konzertwerk von Steven Reineke, mit auf einen rasanten Flug samt Sturm und Turbulenzen. Oskar Bihler und seine Crew führten die Zuhörer fein abgestuft mit leichten, wuchtigen und temperamentvollen Passagen durch die Lüfte.

Beim „Konzert für Posaune und Militärorchester“ von Nikolai Rimsky-Korsakow spielte der 18-jährige Florian Giselbrecht ein bravouröses Solo auf seiner Posaune. Der Solist und die Musikkapelle bewiesen bei diesem anspruchsvollen Stück technisches Können und harmonisches Zusammenspiel. Das Publikum zeigte seine Begeisterung mit donnerndem Applaus und Begeisterungspfiffen.

Auch bei der Jugendkapelle Heimenkirch-Röthenbach wechselte der Dirigent

Nicht fehlen durfte das Werk „At the Red Creek“ („Am roten Bach“), das dem Konzert- und Abschiedsabend das Motto verlieh. Die von David Shaffer geschriebene Auftragskomposition fängt die Geschichte Röthenbachs in einem farbigen musikalischen Bogen ab frühester Zeit bis heute ein. Sie beginnt mit einer keltischen Weise, setzt sich mit dem Marsch der römischen Legion fort. Nach mittelalterlichem Tanz, klingendem Gebet der Mönche und kraftvoller Polka bildet eine festliche Fanfare mit Anklang an die Bayernhymne das triumphale Finale.

Als Zugabe kündigte Oskar Bihler den „Marsch des 27. Kiewer Dragonerregiments“ von Michail Iwanowitsch Glinka für die Ukraine an und kommentierte diese Stückauswahl mit den Worten: „Schön ist, dass man mit Musik politische Statements abgeben kann, ohne Angst vor Bestrafung haben zu müssen.“ Als das Publikum lautstark und rhythmisch eine weitere Zugabe forderte, gab es ein „Auf Wiedersehn“.

Traditionsgemäß hatte die Jugendkapelle Heimenkirch-Röthenbach das Jahreskonzert eröffnet. Hier gab es einen Wechsel am Dirigentenpult: Für Arthur Wegmann, der neun Jahre lang die Jugendlichen geleitet hat, stand erstmals Simon Ess aus Heimenkirch am Pult. Mit seinem jungen Orchester gab er ein überzeugendes musikalisches Debüt.

Das Konzertprogramm der Musikkapelle Röthenbach

Jugendkapelle Heimenkirch-Röthenbach

„Olympic Tune“ von Thomas Berghoff

„Bruno Mars Greatest Hits“ Bearbeitung Victor Lopez

„Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble

Musikkapelle Röthenbach