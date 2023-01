Konzert in Lindenberg: Zwei Bandleader und eine „Big Big Band“

Zum 30-Jahr-Jubiläum von „Jazz & Käs“ am Gymnasium Lindenberg bitten Matthias Ströse und Reinhard Sieber Ehemalige auf die Bühne. Was diesen Abend so besonders macht.

29.01.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Das Jubiläum soll ein richtig großes Jazz-Fest werden. Wenn der Förderkreis des Gymnasiums Lindenberg am Samstag, 25. März, um 20 Uhr zum 30. Mal zu „Jazz & Käs“ einlädt, wird das Programm alles bisher unter diesem Titel Erlebte übertreffen. Geplant ist, dass möglichst viele ehemalige Mitglieder der Bigband des Gymnasiums mit der aktuellen Band den Abend bestreiten. Angezettelt haben das Wiedersehen der Bandleader Matthias Ströse und sein Vorgänger Reinhard Sieber.

