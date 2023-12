Konzert der Vivid Curls in Lindenberg war komplett ausverkauft

Die „Vivid Curls“ imponieren mit ihrer „Schneeflockennacht“ auf dem Kulturboden in Lindenberg. Auch eine Harfe und Gejodel sind bei dem Konzert zu hören.

04.12.2023 | Stand: 20:00 Uhr

Schneeflocken hat es an diesem Abend draußen nicht mehr gegeben. Es war ein sonniger und kalter erster Advent, den sich die Vivid Curls für ihr „Schneeflockennacht“-Konzert im ausgebuchten Kulturboden in Lindenberg ausgesucht haben. Seit 22 Jahren kennen sich die beiden Sängerinnen Inka Kuchler und Irene Schindele. Zusammen mit Jodlerin Hedwig Roth und Harfenistin Martina Noichl bilden sie ein Quartett, das mit betörend schönen, stillen Melodien in Allgäuer-Mundart aufwartet.

