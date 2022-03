Konzerte im Westallgäu: Wann wird's mal wieder richtig Blasmusik?

Die Musikkapellen im Westallgäu proben für ihre Jahreskonzerte, warten aber auf verlässliche Corona-Regeln. Das Bezirksmusikfest wirft erste Schatten voraus.

15.03.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Die Blasmusik im Westallgäu befindet sich in einer Art Wartestellung. Zwar proben sämtliche Musikkapellen laut Helmut Münzel, Bezirksvorsitzender im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM). Auch seien etliche Konzerte „um Ostern rum“ geplant. Darüber, unter welchen Bedingungen sie dann stattfinden, herrsche aber noch Unsicherheit. „Wir warten auf klare Signale aus München“, sagt Münzel und fordert Planungssicherheit ein.

Corona: Kapellen wollen Infektionen vermeiden

„Wir müssen konkreter wissen, was Fakt ist“, erklärt er angesichts der Diskrepanz zwischen den von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für 20. März angekündigten Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen und der kritischen Haltung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder dazu. Fest steht: Die Blasmusik erwacht allmählich aus dem Corona-Schlaf. Wobei viele Kapellen derzeit in dezimierter Stärke spielen. Das liegt laut Helmut Münzel auch daran, dass Musikerinnen und Musiker bei den aktuell hohen Infektionszahlen ihr Ansteckungsrisiko verringern wollen.

Wertungsspiele für Bezirksmusikfest in Heimenkirch finden statt

Einige blasmusikalische Veranstaltungen sind für die nächsten Wochen und Monate geplant. Die Wertungsspiele im Rahmen des Bezirksmusikfests in Heimenkirch sollen am 23. und 24. April über die Bühne gehen. Auf ihr Polkafrühstück am 27. März im Kultur- und Sportzentrum bereitet sich die Musikkapelle Opfenbach vor. Laut Homepage hat der Musikverein Hergensweiler den 9. April für sein Jahreskonzert vorgemerkt, bei der Musikkapelle Oberreute steht am 18. April das Osterkonzert im Kalender. Absagen musste hingegen die Musikkapelle Gestratz ihr Jahreskonzert, das sie gern am 16. März gespielt hätte.

Helmut Münzel hofft derweil, in den nächsten Tagen belastbare Vorgaben aus München zu erhalten, damit er einen zuverlässigen Konzertkalender für den ASM-Bezirk 7 Lindau aufstellen kann.