Rotes Kreuz bietet kostenlose Schnelltests in Lindenberg und Lindau an

17.03.2021 | Stand: 06:01 Uhr

Das Rote Kreuz bietet ab sofort kostenlose Corona-Schnelltests an. Das hat BRK-Kreisgeschäftsführer Roman Gaißer am Dienstag mitgeteilt. Möglich sind die Tests an jeweils zwei Tagen in der Woche bei der Rotkreuzklinik in Lindenberg und der BRK-Geschäftsstelle in Lindau.

Das BRK bietet bereits seit 9. Februar Schnelltests in den beiden Städten des Landkreises an. Rund 100 Personen kann das BRK jede Woche allein in Lindenberg testen. Dafür mussten Interessenten bisher aber 20 Euro berappen. Die Kosten übernimmt jetzt der Staat. Denn mittlerweile hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest in der Woche. Sie bieten Apotheken, aber eben auch das BRK an. (Lesen Sie auch: Programm vergibt im Landkreis Lindau falsche Impftermine - 22 Personen sind betroffen)

Anmeldung für Corona-Schnelltests in Lindenberg und Lindau nötig

Dort ist in jedem Fall eine Anmeldung nötig. „Einfach so kommen, wird nicht gehen“, sagt Gaißer. Zum Test mitbringen müssen Bürger ihren Personalausweis. Das BRK bestätigt dann einen negativen Test. Bei einem positiven Ergebnis muss die betreffende Person in Quarantäne und einen PCR-Test machen lassen.

Nachfolgend Infos zu den beiden Teststationen im Landkreis und Anmeldemöglichkeiten für Termine. Die Stationen betreuen Ehrenamtliche des BRK:

Dort erfolgen die Tests auf dem Parkplatz der Rotkreuzklinik und zwar dienstags von 18 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Das BRK nutzt dazu eine mobile Sanitätsstation. Nach der Abnahme können die Testpersonen in ihren Fahrzeugen auf das Ergebnis warten. Lindau Dort erfolgen die Tests im Rotkreuz-Haus auf der Insel (Rotkreuzplatz 1) – dienstags und donnerstags jeweils von 18 bis 20 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es im Parkhaus an der Inselhalle.

