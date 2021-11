Kräuterhof Artemisia: Handarbeit vom Samen bis zum Tee

Kräuter und Heilpflanzen ziehen Ausflügler zu Artemisia. Auch Tees, Gemüse und Pflanzen gibt es zu kaufen. Die Vielfalt will Landwirt Jakob Schlosser erhalten.

10.11.2021 | Stand: 05:38 Uhr

Es ist Herbst auf dem Kräuterhof Artemisia in Hopfen. Landwirt Jakob Schlosser läuft unter rot-gelben Blätterranken hindurch in das lange Gewächshaus. Über den Winter wächst hier Feldsalat. Etwas weiter hinten ernten drei Gärtnerinnen Wurzeln von Heilkräutern, die im Sommer auf den Äckern gewachsen sind. Aus der Wurzel der Beinwell-Pflanze stellen sie später Balsam her. „Das hilft bei Knochenschmerzen“, sagt Kräuterpädagogin Freia Burkhardt. Der erdige Duft der Alantwurzel erfüllt den Hofladen. Martina Eichmann hat Räucherwerk aus der Wurzel gemacht. Sie lebt und arbeitet seit drei Jahren auf dem Kräuterhof. „Jetzt im Winter gibt mir der Alant etwas Wohltuendes, wenn einem mal die Decke auf den Kopf fällt.“