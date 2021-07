Der Bürgermeister spricht von einer "Bombennachricht": Die Rotkreuzklinik ist in das Krankenhaus-Bauprogramm aufgenommen worden. Was das für den Zeitplan bedeutet.

20.07.2021 | Stand: 17:28 Uhr

Die Nachricht kam am Dienstagnachmittag aus München. Der Freistaat hat den Neubau der Lindenberger Rotkreuzklinik in das Krankenhaus-Bauprogramm aufgenommen. Das Land wird das Vorhaben mit mehr als 40 Millionen Euro fördern. Vorausgegangen ist ein entsprechender Beschluss, den der Ministerrat ebenfalls am Dienstag getroffen hat. Bürgermeister Eric Ballerstedt spricht von einer „Bombennachricht“.