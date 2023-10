Online-Petition zum Erhalt der Rotkreuzklinik in Lindenberg sammelt 5500 Unterschriften

Das Krankenhaus in Lindenberg muss bleiben: Der Meinung sind 5500 Menschen. Kann die Petition den Landtag erreichen?

09.10.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Im Internet läuft eine Petition zum Erhalt der Rotkreuzklinik in Lindenberg. Am Freitag ist die Aktion gestartet worden. Bis Montagmittag haben mehr als 5300 Menschen unterzeichnet. Einen offiziellen Charakter hat die Petition allerdings nicht.

5500 Menschen fordern Erhalt des Krankenhauses in Lindenberg

Auf der Plattform change.org kann jeder für ein Anliegen eine Petition starten. „Krankenhaus Lindenberg muss bleiben. Wer ist dafür“ lautet die zur Rotkreuzklinik. Mehr Infos über das Haus oder die Gründe, weshalb die Zukunft der Klinik unsicher ist, gibt es dort allerdings nicht.

Dutzende Unterzeichner begründen auf der Seite aber, warum sie das Anliegen unterstützen. Das Krankenhaus in Lindenberg spiele eine sehr wichtige Rolle für die medizinische Versorgung in der Region, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. „Ganz besonders angesichts des demographischen Wandels. Ältere Menschen sind nicht ausreichend mobil, um Kliniken in größerer Entfernung zu erreichen. Sei es als Patienten oder Besucher von Angehörigen.“

Für die Rotkreuzklinik läuft ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Zudem soll in den nächsten beiden Wochen ein Konzept vorgestellt werden, wie es mit dem 170-Betten-Krankenhaus weitergehen wird.

In Bayern gibt es die Möglichkeit Petitionen an den Landtag einzureichen. Diese müssen in den zuständigen Ausschüssen handelt werden. Das gilt für die Online-Petition nicht. Sie hat inoffiziellen Charakter.