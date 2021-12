Krankenhaus Wangen: Ärzte angesichts der Klinikpläne „fassungslos“

Baden-Württembergs Gesundheitsminister überlegt, das Krankenhaus in Wangen in eine Fachklinik umzuwandeln. Das löst beim Gesundheitsnetz Bestürzung aus.

21.12.2021 | Stand: 12:17 Uhr

In der Diskussion um die Zukunft des Wangener Krankenhauses meldet sich jetzt auch das Gesundheitsnetz Westallgäu zu Wort. Die Ärztinnen und Ärzte seien angesichts der Pläne des baden-württembergischen Gesundheitsministers „fassungslos“, so der Vorsitzende des GNW Franz-Josef Sauer. Das Krankenhaus in Wangen leiste einen „unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung auch für den bayerischen Teil des Westallgäus“, schreibt das GNW in einem offenen Brief an den baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha.