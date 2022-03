Kreative Spendenaktion: Fußballer des TSV Heimenkirch sammeln Geld für Ukraine

Fußball-Bezirksligist TSV Heimenkirch setzt Zeichen für den Frieden und gegen Krieg.

07.03.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Blau und Gelb sind die Farben der Ukraine – und auch die Vereinsfarben des TSV Heimenkirch. Diese Gemeinsamkeit hat Fußball-Abteilungsleiter Axel Wagner zu einer ungewöhnliche Spendenaktion zugunsten der Menschen aus und in der Ukraine veranlasst.

TSV Heimenkirch sammelt Spenden für die Ukraine

Im Rahmen des Trainingslagers am heimischen Rehwinkel traten die Spieler des Bezirksligisten zum Lattenschießen an. Pro Treffer spendete Wagners Labor-Montage-Firma einen fixen Betrag. Zehnmal klatschte der Ball an die Latte. Niklas Kirchmann traf dreimal aus 16 Metern, Torwart Tim Großer sogar einmal von der Mittellinie.

Sponsor Axel Baumann fährt wieder in die Ukraine

Durch zusätzliche Einzelspenden der Spieler kamen so 500 Euro zusammen, die Wagner an Axel Baumann weiterleitet. Der langjährige Sponsor des Vereins bricht am 8. März gemeinsam mit Burkhard-Reisen wieder zur Flüchtlingshilfe in Richtung Ukraine auf. „Dieser Einsatz ist absolut unbeschreiblich. Hut ab!“, sagt Wagner.

Ein klares Statement zum Ukraine-Krieg lieferten die Fußballer auch vor dem Testspiel beim FC Isny (4:1) ab, das den Abschluss des Trainingslagers bildete.

Beim Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (13. März) gegen den SV Fronhofen (15 Uhr) plant der TSV Heimenkirch eine weitere Charity-Aktion, um die Spendensumme zu erhöhen.

