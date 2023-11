„Wir gehen davon aus, dass die Krebse hier in Gänze ausgestorben sind”

Die Krebspest hat wahrscheinlich alle heimischen Krebse in den Bächen Lindenbergs getötet. Trotzdem sieht ein Experte einen kleinen Hoffnungsschimmer.

08.11.2023 | Stand: 10:00 Uhr

20. September 2023: Der Lindenberger Bürgermeister Eric Ballerstedt gibt bei einer Bürgerversammlung bekannt, dass im Moosbach in Lindenberg die Krebspest ausgebrochen ist.

Sechs Wochen sind seitdem vergangen. Was hat sich in der Zeit getan? „Wir gehen davon aus, dass die heimischen Krebse hier in Gänze ausgestorben sind”, sagt Oliver Born. Höchstwahrscheinlich sei die Krebspest über den Moosbach auch in den Mühlbach gelangt. Oliver Born arbeitet als Fischereifachberater im Bezirk Schwaben.

Warnschilder stehen an den Bächen in Lindenberg

Rückblick: Nachdem bekannt wurde, dass Erreger der Krebspest im Moosbach gefunden worden waren, hatte die Stadt Warnschilder aufgestellt: „Bitte betreten Sie nicht den Moosbach!”, stand darauf. Auch Hunde solle man fernhalten.

Die Krankheit ist für Menschen und Haustiere zwar nicht gefährlich, aber sie können sie übertragen, weil Sporen des Pilzes an Fell oder Schuhen haften bleiben können.

Ein Schild warnt in Lindenberg vor der Krebspest. Bild: Stadt Lindenberg

Krebspest endet für heimische Krebse fast immer tödlich

Die Krebspest ist eine Pilzerkrankung. Sie kam vor 150 Jahren von Amerika nach Europa, weil Menschen amerikanische Flusskrebse mitbrachten. Diese breiten sich seitdem immer weiter aus.

Mit ihnen auch die Krebspest, die heimische Krebse, wie Edelkrebse und Steinkrebse tötet. Der Pilz bildet einen weißen Belag an den Augen und Scherengelenken des Krebses. Dann fallen die Gliedmaßen ab und der Krebs stirbt.

Es gibt keine Methode, um die Krebspest zu bekämpfen. Wenn sie in einem Gebiet ausgebrochen ist, ist es wahrscheinlich, dass alle heimischen Krebse dort sterben. Übertragen wird die Krebspest vor allem über frei lebende amerikanische Krebse. Diese auszurotten, ist unmöglich, weil sie sich gut verstecken und ein einziger, überlebender Krebs reicht, damit die Krankheit wieder ausbrechen kann.

So kann der Erreger übertragen werden

Bisher wurden laut Oliver Born in Lindenberg jedoch keine amerikanischen Krebse gefunden. Die Krebspest muss auf einem anderen Weg in den Moosbach gelangt sein.

Es kann sein, dass ein infizierter Krebs aus einem Aquarium die Krebspest eingetragen hat. Aquarienkrebse sind oft amerikanische Arten. Wenn Menschen sie aussetzen, kann der Erreger in ein neues Gebiet kommen. „Deshalb ist es strikt verboten, Krebse aus Teichen und Aquarien auszusetzen”, sagt Born.

Auch durch Vögel, Fische, Biber, Hunde, Menschen und sogar Angelausrüstung kann der Pilz von einem infizierten Bach in einen noch nicht infizierten gelangen.

In einigen Jahren könnten wieder Krebse in Lindenberg angesiedelt werden

Dass keine amerikanischen Krebse gefunden wurden, macht dem Fischereifachberater Hoffnung. So könnte die Krebspest in Lindenberg mitsamt den heimischen Krebsen aussterben, weil es ohne lebende Krebse viel weniger Übertragungsmöglichkeiten gibt. In den Krebspest-freien Bächen könnten dann wieder heimische Krebse angesiedelt werden.

Allerdings dauert das mehrere Jahre. „Es sind woanders oft Wiederansiedelungsversuche gescheitert, weil noch Reste der Pilzsporen vorhanden waren”, sagt Born.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.