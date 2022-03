Kreis Lindau hat schon 300 Menschen aus der Ukraine aufgenommen

Viele der Geflüchteten aus der Ukraine beantragen einen dauerhaften Aufenthalt beziehungsweise eine Arbeitserlaubnis. Was Behörde und Ehrenamtliche leisten.

22.03.2022 | Stand: 20:29 Uhr

Lindau/ Westallgäu Jetzt ist die Zahl der Flüchtlinge erstmals ein wenig fassbar: Seit Ausbruch des Krieges sind bisher rund 300 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Lindau aufgenommen worden und haben in der Notunterkunft in Heimenkirch ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das hat das Landratsamt Lindau am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Insgesamt 152 ukrainische Flüchtlinge wurden nach Angaben der Behörde bereits im Ausländeramt erfasst und haben damit einen dauerhaften Aufenthalt beziehungsweise eine Arbeitserlaubnis beantragt. „Diese Beantragung ist relativ umfangreich, da die Geflüchteten bei diesem Termin auch erkennungsdienstlich erfasst werden müssen“, teilt Sprecherin Sibylle Ehreiser vom Landratsamt mit.

Das Behörde habe seit Beginn des Krieges „interne Strukturen in der Flüchtlingsunterbringung kontinuierlich ausgebaut und erweitert“. So wurde eine Hotline im Ausländeramt eingerichtet, in der zwei Mitarbeiter Termine für die Beantragung eines Aufenthaltstitels koordinieren.

Das Team in der Flüchtlingsbetreuung vermittelt unter anderem Wohnraum und unterstützt Gastfamilien, das Team im Sozialamt hilft bei der Beantragung von Sozialleistungen. „Die Herausforderung sind enorm und wir sind dankbar für die Hilfe von den vielen Ehrenamtlichen im Landkreis. Die Hilfsbereitschaft ist weiterhin groß“, sagt Landrat Elmar Stegmann.

Aber auch die Ehrenamtlichen haben große Herausforderungen zu bewältigen und wenden sich mit unterschiedlichen Fragestellungen an das Landratsamt. „Jede Anfrage wird individuell beantwortet und wir bitten deshalb auch um etwas Geduld“, sagt Stegmann.

