Krieg in der Ukraine: Wirken sich Russland-Sanktionen auf Liebherr in Lindenberg aus?

Liebherr steht nach eigenen Angaben hinter den Sanktionen, erwartet aber Folgen für sein Geschäft. Von Investitionen in die Bundeswehr könnte sie profitieren.

14.03.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Russland soll keine High-Tech-Produkte mehr aus dem Westen bekommen. Das jedenfalls haben USA und EU neben vielen anderen Sanktionen beschlossen. Unklar ist, wie sich das konkret auf Liebherr-Aerospace auswirkt.

Liebherr setzt aktuell die Sanktionsmaßnahmen um

Die Firmengruppe Liebherr steht laut einer Pressemitteilung hinter den gegenüber Russland verhängten Sanktionen. Zur Zeit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben dabei, die umfangreichen Sanktionsmaßnahmen umzusetzen. „Dies wird auch entsprechende Auswirkungen auf das Geschäft von Liebherr in Russland haben“, so die Unternehmenskommunikation der Gruppe. Für konkrete Aussagen über deren Ausmaß sei es jedoch zu früh, da sich die Lage sehr dynamisch gestalte.

Fast alle Flugzeughersteller nutzen Technik von Liebherr

Klar ist: Liebherr-Aerospace ist bei fast allen Flugzeugherstellern in irgendeiner Form an Bord. Das galt auch für den Superjet 100 des russischen Herstellers Suchoi, dessen Fertigung allerdings eingestellt wurde. Für das Programm lieferte Liebherr unter anderem die Fly-by-Wire-Flugsteuerung und das Luftsteuerungssystem. Zu den Kunden gehört auch der ukrainische Flugzeug-Hersteller Antonov. Dort war beziehungsweise ist Liebherr bei Transport- und kleineren Passagiermaschinen an Bord.

Profitiert Liebherr Lindenberg von den Milliarden für die Bundeswehr?

Unklar ist derzeit auch, inwieweit das Lindenberger Unternehmen von dem 100-Milliardenprogramm profitiert, das die Bundesregierung für die Bundeswehr angekündigt hat. Liebherr-Aerosapce ist vor allem am Eurofighter-Programm beteiligt. Für das Kampfflugzeug stellt das Unternehmen das Bugfahrwerk her. Zudem liefert das Unternehmen unter anderem auch seit 2000 die Stellantriebe für die Fly-by-Wire Flugsteuerung sowie für die Luftbremsklappe. Beteiligt ist Liebherr zudem am A400M von Airbus, ein militärisches Transportflugzeug, das die Bundeswehr einsetzt. 35 Maschinen hat sie bisher in Dienst gestellt. Bis 2026 sollen weitere 18 Maschinen folgen, möglicherweise auch mehr.