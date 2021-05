Eltern haben ein Recht auf einen Platz in der Kindertagesstätte. Doch was passiert, wenn keine Plätze frei sind? An diese Stellen können sich Familien wenden.

In Lindenberg sind viele Eltern kalt erwischt worden: Auf 61 Anmeldungen konnten nur 19 Krippenplätze vergeben werden. 42 Familien haben infolgedessen keinen Platz bekommen (wir berichteten). Jedoch haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Das Landratsamt Lindau erklärt auf Nachfrage der Redaktion, an welche Stellen sich die Familien wenden können, die keinen Platz bekommen haben und was passiert, wenn eine Stadt oder Gemeinde keine Kapazitäten hat.