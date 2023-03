Kritik an Eröffnungsfeier für Hallenbad Lindenberg: "Für mich braucht es das nicht"

Lindenberg eröffnet am 28. April das neue Hallenbad mit geladenen Gästen. Was eine Stadträtin an dieser Feier kritisiert und wann die Bürger ins Bad dürfen.

29.03.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Dass die geladenen Gäste bei der Eröffnungsfeier am 28. April per Shuttlebus vom Löwensaal ins neue Hallenbad gefahren werden sollen, sprach Nicole Dempfle (SPD/ULLi) im Stadtrat in Lindenberg an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.