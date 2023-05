Startzeit, Strecke, Startgebühr: Was Läufer zum Kugelberglauf in Maierhöfen wissen müssen

Der SV Maierhöfen-Grünenbach richtet am 12. Mai seinen Berglauf an der Riedholzer Kugel aus. Er ist Teil einer neuen Laufserie. Und ist für einen guten Zweck.

07.05.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Die Laufsaison im Westallgäu gewinnt an Tempo. Nach dem Leiblachlauf in Hergensweiler und dem Skywalk-Lauf in Scheidegg geht es nun im Argental weiter. Der SV Maierhöfen-Grünenbach richtet am 12. Mai seinen Kugelberglauf aus. Er ist zugleich der Auftakt zu einer neuen, dreiteiligen Laufserie in der Region.

Wann startet der Kugelberglauf in Maierhöfen?

Der erste Startschuss für den Berg- und Tallauf fällt am Freitag, 12. Mai, um 18 Uhr an der Iberghalle in Maierhöfen. Es gibt einen Wellenstart für die einzelnen Altersklassen.

Wie schaut die Strecke beim Kugelberglauf aus?

Schauplatz ist die namensgebende Riedholzer Kugel, eine der höchsten Erhebungen im Westallgäu. Die Strecke ist 7,2 Kilometer lang (Schotter, Wurzelpfad, Wiesenstück, befestigter Fahrweg). Das erste Drittel führt bergauf bis zur Bergstation. Der höchste Streckenpunkt liegt auf 1068 Metern. Danach geht es wieder hinab zur Iberghalle (322 Höhenmeter bergauf, 322 Höhenmeter bergab).

Wer ist der Titelverteidiger?

Die Premiere gewann Luca Hilbert vom SV Oberreute in 27:31 Minuten. Der 25-Jährige ist einer der besten Bergläufer in der Region. Er wird wieder an den Start gehen und ist natürlich Favorit. Nicht nur für den Kugelbergerlauf, sondern auch für den gesamten VBAO-Voralpencup. Denn 2022 hatte Hilbert auch den Hauchenberglauf und den Eistobellauf gewonnen.

Wie viele Teilnehmer erwartet der SV Maierhöfen-Grünenbach?

Wenn es 100 Läuferinnen und Läufer werden, „wäre das toll“, sagt Organisator Dominic Poschenrieder. Neben Hilbert hat sich unter anderem Langläuferin Amelie Hoffmann angekündigt. Die 22-Jährige vom WSV Isny war in diesem Winter bei der Junioren-WM in Finnland in der Loipe erfolgreich.

Wie hoch ist die Startgebühr?

Es gibt weder einen fixen Betrag noch eine Voranmeldung. Die Teilnahme läuft auf Spendenbasis für einen guten Zweck. Das Geld geht jeweils zur Hälfte an die Jugendabteilung des SVM und an den Tafelladen der Caritas in Lindenberg. Im Vorjahr hatte jeder Läufer im Schnitt rund 20 Euro gegeben.

Welche Läufe gehören außerdem zum Voralpencup?

Nach dem Kugelberglauf komplettieren der Hauchenberglauf des TV Weitnau am 8. Juli und der Eistobellauf des SV Maierhöfen-Grünenbach am 22. Juli die neue Laufserie. Wie bisher sind dort natürlich auch Einzelstarts möglich.