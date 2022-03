Kunden stehen wieder vor leeren Regalen

Auch im Westallgäu sind Sonnenblumenöl, Toilettenpapier und Mehl knapp. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe.

20.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Da sind sie wieder: Leere Regale in den Supermärkten. Solche Bilder kennen Verbraucher aus dem März 2020, aus den ersten Tagen der Corona-Pandemie. Jetzt wiederholen sie sich. Und das nicht nur beim Toilettenpapier. Auch Sonnenblumenöl oder Mehl ist immer mal wieder ausverkauft. Das bestätigt Katrin Aumann, die seit Januar 2021 als Nachfolgerin ihres Vaters die drei „Edeka“-Märkte in Lindenberg, Scheidegg und Heimenkirch betreibt. Sie weiß allerdings: Grundsätzlich ist die Versorgungssituation in Deutschland gut. Es liegt am „Hamstern“.