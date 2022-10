Kunstrasenplatz in Röthenbach muss saniert werden

Bei seiner Eröffnung war der Platz eine Sensation, nun ist er in die Jahre gekommen- 60 Prozent der Kosten in Höhe von 209.000 Euro übernimmt die Gemeinde.

10.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vor 20 Jahren war der Kunstrasenplatz in Röthenbach eine kleine Sensation im Argental. Inzwischen ist er in die Jahre gekommen. Daher steht nun eine Sanierung an. Für 209.000 Euro soll das Spielfeld wieder fit gemacht werden für den Trainings- und Spielbetrieb. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich mit 60 Prozent an den Kosten zu beteiligen.

Nicht nur der TSV Röthenbach nutzt den Platz. Auch die Schule und fußballbegeisterte Eltern und Jugendliche seien zu beobachten, berichteten einige Ratsmitglieder. In den ersten Jahren seien auch zahlreiche Vereine aus der Umgebung nach Röthenbach gekommen, um hier unabhängig vom Wetter trainieren zu können, erinnerte Ratsmitglied Erwin Rudhart. Das Trainieren auf dem Rasenplatz sei auch heute oft nicht möglich, ohne dass dieser in Mitleidenschaft gezogen wird, stellte Norbert Kirchmann fest.

TSV Röthenbach hat 250 aktive Mitglieder in der Fußballabteilung

250 der 800 Mitglieder des TSV Röthenbach sind in der Fußballabteilung aktiv. Deshalb wolle die Gemeinde die Sanierung unterstützen, warb Bürgermeister Stephan Höß in der Sitzung um finanzielle Unterstützung des Sportvereins. Üblich ist dabei eine Kostenteilung im Verhältnis 50:50. Der TSV hatte allerdings einen Antrag gestellt, dass die Gemeinde 60 Prozent und somit 125.400 Euro übernehmen sollte. Den Rest zahlt der TSV beziehungsweise der Bayerische Landessportbund (BLSV).

Lesen Sie dazu auch: Kindergarten-Erweiterung in Röthenbach wird Millionen-Projekt

Mit dieser Kostenaufteilung waren die Ratsmitglieder einverstanden. „Das ist wichtig für die Jugendförderung“, sagte Herbert Kleinhans. Und: „Der Platz hat seinerzeit eine Million Euro gekostet. Den dürfen wir nicht verkommen lassen.“ Bei der Sanierung soll Korkgranulat zum Einsatz kommen. Dies sei sinnvoller als Mikroplastik, sagte der Bürgermeister, nachdem Josefine Feßler vor Mikroplastik gewarnt hatte.

Lesen Sie auch