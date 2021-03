Kurios: Dieb nimmt Fensterladen in Weiler mit - und bringt ihn wieder zurück

Dem Hotel Post in Weiler ist ein Fensterladen gestohlen worden. Der Dieb brachte den Laden jetzt jedoch wieder zurück. Hatte er ein schlechtes Gewissen?

11.03.2021 | Stand: 16:20 Uhr

War es ein Scherz? Hat den Dieb das schlechte Gewissen geplagt? Oder wollte da jemand nur mal schnell einen dekorativen Fensterladen ausleihen?

Fakt ist: Das Hotel Post in Weiler hat den hölzernen Laden mit aufgemaltem bayerischen Wappen wieder, den es seit Anfang des Monats vermisst hatte. Am Donnerstag früh lag der Laden am Kellerabgang – ohne Kommentar des zwischenzeitlichen Besitzers.

Laden gestohlen - oder zweckentfremdet?

Unbekannte hatten den Laden im Zeitraum zwischen 2. November und 2. März gestohlen oder - freundlicher formuliert - zeitweise zweckentfremdet.