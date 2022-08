Kurz vor dem Saisonstart: FV Weiler gewinnt gegen die U19 von Bayern München

500 Zuschauer sehen ein 3:1 des FV Weiler gegen den Bundesliga-Nachwuchs des FC Bayern München. Einer trifft doppelt. Wie die Trainer das Testspiel einordnen.

04.08.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Natürlich musste Tom Starke für etliche Selfies herhalten. Der Torwart-Trainer war der prominenteste Fußballer im ganzen Stadion: sechsfacher Deutscher Meister, dreifacher DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger. Zwar meist als Ersatztorwart, aber eben beim FC Bayern München.

Dass dessen Name und dessen Logo einfach immer und überall ziehen, konnte man am Mittwochabend in Weiler sehen: Rund 500 Zuschauer kamen ins Raiffeisenbank-Stadion, um das Gastspiel der Bundesliga-Junioren des Rekordmeisters zu erleben.

Und eigentlich jeder, der das Bayern-Logo auf seiner Kleidung hatte, musste hinterher etwas unterschreiben und sich fotografieren lassen – nicht nur Starke, sondern auch Chefcoach Danny Galm und die 19 Spieler. Und wer weiß: Vielleicht werden die bislang eher Unbekannten Max Schmitt, Matteo Perez Vinlöf oder Florian Pollack eines Tages ja richtig berühmt.

Die A-Jugend von Bayern München ist in Oberstaufen im Trainingslager

Und dann können die Fußballer des FV Rot-Weiß Weiler sagen: Die haben wir mal besiegt! Denn der Landesligist hat das Testspiel gegen die Bayern U19, die noch bis Samstag in Oberstaufen im Trainingslager ist, tatsächlich mit 3:1 (2:0) gewonnen. Der Brasilianer Matheus Felipe traf doppelt (17./74.), zudem Pirmin Fink (40.) per Flachschuss. Das 1:3 durch Robert Deziel Jr. fiel in der letzten Aktion der vor allem in der ersten Halbzeit munteren Partie, die auf Wunsch der Gäste nur auf 2x40 Minuten angesetzt war.

„Als Trainer ärgert einen das Gegentor. Zu Null zu spielen wäre möglich gewesen“, meinte Weilers Coach Jürgen Kopfsguter.

Im Vorjahr hatte der FVW gegen die Bayern U19 noch mit 0:1 verloren. Bis auf Kapitän Alexander Pavlovic und Barry Hepburn stand diesmal aber eine komplette andere Mannschaft auf dem Feld – größtenteils Jahrgang 2005. Am bekanntesten war Arijon Ibrahimovic, die Nummer 10, der schon bei den Profis mittrainieren durfte.

Danny Galm ist Trainer der U19 von Bayern München

„Die meisten haben heute zum ersten Mal gegen eine Herren-Mannschaft gespielt. Es war für uns eine sehr gute Erfahrung – gerade, was die Körperlichkeit angeht“, sagte Trainer Danny Galm. Die Niederlage ärgere ihn natürlich – aber Weiler haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Insgesamt befand er: „Es war wie im Vorjahr ein sehr gutes Spiel.“

Innenverteidiger Jonathan Hartmann (am Ball) zeigte gegen Mateo Schablas und den FC Bayern eine souveräne Leistung. Links auf dem Bild ist Niklas Jork. Bild: Florian Wolf

Diesen Ball nahm sein Gegenüber auf: „Das war richtig gut – und das haben sich die Jungs redlich verdient“, meinte Kopfsguter, der sich über die „Fußballdisziplin“ seiner Elf freute: „Wir wollen nicht zu stürmisch auftreten und kein Hurra nach vorne wie gegen Frankfurt, sondern kompakt in der Mitte stehen. Das hat geklappt.“ Einziger Wermutstropfen: Die Verletzung von Michael Riedesser beim Aufwärmen.

Nach einer sehr intensiven Vorbereitung („es gab im Juli nicht viele freie Tage“) will Kopfsguter nun den Schwung mitnehmen in den Landesliga-Auftakt am Samstag (6. August) bei Aufsteiger Dotternhausen (15.30 Uhr). Allerdings stellt der Coach klar, dass man sich dann von diesem Testspielsieg nichts mehr kaufen kann: „Selbstvertrauen ja, Überheblichkeit niemals. Das Spiel beginnt bei null.“

Fußball-Testspiel: FV Rot-Weiß Weiler gegen Bayern München U19 3:1 (2:0)