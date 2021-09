Lärm am Skateplatz in Lindenberg: Musikboxen sind das Problem

Der Skateplatz am Hallenbad in Lindenberg ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Anwohner klagen aber immer wieder über Lärm. Was das Jugendparlament dagegen tun will.

26.09.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Der Skateplatz beim Hallenbad bleibt ein Dauerthema im Jugendparlament. Vorsitzender David Vu wollte in der Sitzung von Bürgermeister Eric Ballerstedt wissen, wann die Rampen aufgestellt werden, welche die Stadt Lindenberg der Stadt Lindau vor einiger Zeit abgekauft hat. Diese sind derzeit noch eingelagert. Das werde erst passieren, wenn das Gelände rund um das Hallenbad umgestaltet wird und „wenn wir wissen, wie viel Platz wir haben“, sagte Ballerstedt. Eine provisorische Lösung kommt derzeit nicht in Betracht, zumal ein Teil der Fläche immer noch als Lagerplatz für die Baustelle benötigt wird.