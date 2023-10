Duo bietet im Westallgäu Lagerräume zum Mieten an

In Wangen ist auf 400 Quadratmetern eine Selfstorage-Gelegenheit entstanden. An wen sich das Angebot richtet.

29.10.2023 | Stand: 09:59 Uhr

Man kennt sie aus München, Stuttgart und Hamburg. Auch in den USA sind sie extrem verbreitet: die Selfstorages. Dass es ein solches Mietlager nun auch in Wangen gibt, verdankt die Allgäustadt der Aufgabe des früheren Wangener Kegelkellers und einer Weiterentwicklung der länger nicht genutzten Räume. Kevin Jocham, Eigentümer der 400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten, hat dort umgebaut und nutzt – gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jürgen Wunderle – die Räume neu. 97 Boxen in der Größe von einem bis 12,5 Quadratmeter können dort zwischen einem und zwölf Monaten angemietet werden – eine Geschäftsidee, die andernorts längst Fuß gefasst hat.

