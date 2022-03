Landesliga Württemberg: FV Weiler kassiert höchste Niederlage seit zwei Jahren

Der FV Rot-Weiß Weiler kassiert bei Spitzenreiter Biberach alle Gegentore in der ersten Halbzeit. Wieso es dennoch eine gute Nachricht für den FVW gibt.

07.03.2022 | Stand: 10:02 Uhr

So hatte sich der FV Rot-Weiß Weiler den Start ins neue Fußballjahr nicht vorgestellt. Aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit hat der Landesligist bei Tabellenführer FV Biberach mit 0:4 (0:4) verloren. Es war die erste Niederlage seit Mitte September und die höchste Pleite seit fast genau zwei Jahren (damals 0:5 in Ravensburg).

Schon nach drei Minuten kassierten die Gäste aufgrund einer Unachtsamkeit auf dem Flügel das 0:1 durch Patrick Wilpert. „Das war ein Dämpfer“, räumte Trainer Jürgen Kopfsguter ein. Und bis zur Pause gelang seiner Elf vor 150 Zuschauern auch nicht wirklich viel. „Wir haben zu mutlos verschoben. Wir hatten immer nur den Blick auf Gegner – und nicht auf den Ball. Dadurch waren die Räume für den Gegner zu groß“, sagte Kopfsguter.

Lasse Fink steht beim FV Weiler im Tor

Und das nutzte Biberach eiskalt und effizient aus. Die Hausherren, die zuvor achtmal in Folge gewonnen hatten, schossen inklusive Elfmeter während der gesamten 90 Minuten zwar nur siebenmal auf der von Lasse Fink gehütete Tor – doch das reichte vor vier Treffer. „Alles in allem war der Gegner an diesem Zeit einfach besser. Biberach hat seine Ambitionen auf den Aufstieg untermauert und wird sich da oben festsetzen“, sagte Kopfsguter.

Andreas Wonschick mit einem Doppelpack (21./27.) und Raphael Geiger (43.) machten für den Spitzenreiter vor der Pause bereits alles klar und weckten frühzeitig Erinnerungen an das letzte – ebenfalls verkorkste – Gastspiel der Rot-Weißen in Biberach. Im November 2019 verlor Weiler sogar mit 0:5.

Offensiv lief bei den Gästen auch diesmal nicht viel zusammen. „Es waren Versuche da, wir hatten aber auch kein Spielglück. Alle Flipperbälle sind beim Gegner gelandet oder es war doch noch ein Fuß dazwischen“, sagte Kopfsguter.

Immerhin: Seine Mannschaft zog aus der ersten Halbzeit die richtigen Schlüsse, machte die Räume deutlich besser zu und war dadurch nach der Pause besser im Spiel. Der Ehrentreffer wollte aber nicht mehr gelingen. „Wir sind natürlich enttäuscht. So etwas gehört aber zum Lernprozess der Mannschaft, gerade für die jungen Spieler. Es geht weiter“, sagte der Trainer des Tabellensechsten.

Kapitän Dominik Dieing feiert beim FV Weiler sein Comeback

Für ihn gab es in personeller Hinsicht eine gute und eine schlechte Nachricht: Kapitän Dominik Dieing gab in der Schlussphase nach mehrmonatiger Verletzungspause seine Comeback. Dafür musste Niclas Brugger vorzeitig vom Platz. Der Stürmer bekam einen Schlag ab und knickte um. „Das ist ein Wermutstropfen“, meinte der Coach. Ob der Youngster im Heimspiel gegen Ochsenhausen am kommenden Samstag (12. März, 15 Uhr) mitwirken kann, ist noch unklar.

Landesliga Württemberg: Das Spiel in Zahlen