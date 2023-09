Landesliga-Duell gegen Albstadt: TSV Heimenkirch macht aus der Not eine Jugend

Der Fußballverein aus dem Westallgäu muss am Sonntag gegen den FC 07 Albstadt auf zahlreiche Stammkräfte verzichten.

10.09.2023 | Stand: 05:18 Uhr

Drei der nächsten vier Spiele bestreitet der TSV Heimenkirch am Sonntag. So auch an diesem Wochenende, wenn der Fußball-Landesligist den in dieser Saison überraschenderweise noch sieglosen FC 07 Albstadt am Rehwinkel empfängt (15 Uhr).

Vom Tabellenstand will sich Trainer Simon Schnepf nicht blenden lassen. „Das ist nur eine Momentaufnahme“, sagt er. Seine Elf ist zwar Achter und Albstadt Vorletzter – aber schon mit einem 2:0 könnten die Gäste vorbeiziehen. Der Gegner um Torjäger Dennis Mazrekaj hat ordentlich Verbandsliga-Erfahrung – und dürfte am Saisonende sicherlich deutlich weiter vorne zu finden sein.

Diese Spieler fehlen dem TSV Heimenkirch

Bei Heimenkirch fehlen die Langzeitverletzten Nino Hartinger, Lukas Selig, Marius Diem und Timo Hödl. Kapitän Marius Kirchmann und Markus Hutterer sind im Urlaub. Alexander Hartl hat sein Fußball-Stipendium in den USA begonnen. Aufgrund dieser Ausfälle kehrt der letztjährige Kapitän Michael Schiegg als Aushilfe zurück. Mit all seiner Routine wird er „von null auf 100“ (Schnepf) hinten in der Viererkette starten.

Derweil müssen auch junge Spieler wie Philipp Huckenbeck, Tobias Rasch oder Nils Oelmayer schon „mehr Verantwortung als geplant“ übernehmen. Mit Erfolg. „Sie machen das bisher richtig gut“, lobt der Trainer.