Über 400.000 Euro: Buchhalterin überweist jahrelang Geld des Arbeitgebers aufs eigene Konto

Eine Buchhalterin soll jahrelang Geld des Arbeitgebers auf ihr Konto überwiesen haben. In ihrer Aussage wird klar: Durch den Betrug kam sie an einen Tiefpunkt.

07.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Jahrelang soll eine Buchhalterin Rechnungen ihrer Firma doppelt gebucht und sich mehr als 400.000 Euro auf das eigene Konto überwiesen haben. Nun muss sich die 52-Jährige dafür vor dem Landgericht in Kempten verantworten.

Fast eine halbe Stunde braucht die Staatsanwältin am ersten Verhandlungstag, bis sie 110 Überweisungen vorgetragen hat. Die einzelnen Buchungen reichen bis in den vierstelligen Bereich. Mehrmals pro Woche, über viereinhalb Jahre lang, hat die Angeklagte ihren ehemaligen Arbeitgeber, eine Firma aus Weißensberg, um das Geld gebracht.

Betrug in der Buchhaltung über viereinhalb Jahre - Ex-Chef als Zeuge

Die 52-Jährige zeigt sich vor dem Kemptener Landgericht reuevoll und kooperativ. „Ja, ich möchte aussagen“, sagt sie. „Ich bereue alles.“ Sie habe eigentlich nur ausprobieren wollen, ob es wirklich so einfach funktioniert, erklärt sich die Angeklagte vor dem Vorsitzenden Richter. Eine Sicherheitslücke im System der Buchhaltung sei ihr aufgefallen. „Als es nicht bemerkt wurde, wurde es ein Selbstläufer.“

Sie habe sich bald in einem Strudel befunden, aus dem sie nicht mehr herauskam. Die Strategie klingt simpel: Sie habe den Buchungssatz kopiert, neu eingefügt und ihre eigene Kontonummer eingetragen, erläutert sie ihr Vorgehen. Einer der beiden Geschäftsführer musste die Zahlungen zwar freigeben – „jede einzelne Kontonummer haben wir aber nicht geprüft“, sagt einer der Chefs als Zeuge. In einem Unternehmen gebe es zwei Positionen, denen man zu hundert Prozent vertrauen müsse. „Eine davon ist die Buchhaltung“, sagt er.

Prozess in Kempten: Frau betrügt Unternehmen in 110 Fällen

Untreue in 110 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft der 52-Jährigen vor. An dem Tag, an dem alles aufflog, klingelte ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung war ihre Bank. „Ich hatte jahrelang große Angst vor diesem Tag“, sagt sie. Sonst wisse sie allerdings nicht mehr viel. Der Bankmitarbeiter habe ihr erzählt, dass man ihr Konto nach der Bareinzahlung einer höheren Summe überprüft und Ungereimtheiten festgestellt habe. Geschockt von dem Anruf, sei sie so in Panik geraten, dass sie versucht habe, sich das Leben zu nehmen, gibt die Angeklagte zu und kämpft mit den Tränen.

Betrügerin finanziert Mann hohen Lebensstandard und hat Verlustängste

Als Motiv nennt die Frau vor Gericht die Angst, ihren Mann zu verlieren. Auch schon davor war ihr Leben von Verlustängsten geprägt. Ihre Mutter habe sie oft mit ihrer früh verstorbenen Schwester verglichen. „Ich war meiner Mutter nicht gut genug“, sagt die Angeklagte, die seit dem Suizidversuch in psychologischer Behandlung ist. Einen Anlass dafür, dass der Ehemann sie verlässt, habe es nie gegeben.

Mit dem gestohlenen Geld habe die 52-Jährige aber seinen hohen Lebensstandard finanziert. Die Polizei fand bei einer Hausdurchsuchung Motorräder, Plattenspieler, Rennräder und Gitarren – all das sei Teil seines Alltags gewesen, erzählt die Angeklagte. Dazu sei eine teure Miete gekommen. Früher habe der Ehemann das noch mit seinem gut bezahlten Job ausgeglichen. Was er mittlerweile arbeitet, blieb während der Verhandlung unklar.

Auch der Mann, gekleidet im perfekt sitzenden Anzug und glänzenden Lederschuhen, war gekommen und hatte neben seiner Frau Platz genommen. Von dem Betrug will er nichts gewusst haben. „Ich fühle mich moralisch beteiligt, aber mehr möchte ich nicht sagen“, sind fast die einzigen Worte, die er verliert. In die Finanzen des Paares habe er keine Einblicke gehabt.

Von dem Geld selbst hat die Angeklagte wenig gesehen

Profitiert hat er von dem veruntreuten Geld aber durchaus. 90 Prozent davon seien ihrem Mann zugutegekommen, schildert die Frau. Sie selbst habe von dem Geld wenig gesehen. Ausschließlich bei den gemeinsamen Urlauben habe es ihr genutzt. „Du hast zwei teure Hobbys, ich zwei Jobs“, soll die Ehefrau, die neben ihrem Hauptberuf als Aushilfskraft in einem Restaurant arbeitete, ihrem Mann per Messenger-Dienst geschrieben haben. Auch mit Lotto spielen wollte die Angeklagte an mehr Geld kommen.

Viel übrig geblieben ist von dem Geld nicht. „Es ist mir wie Sand durch die Finger geronnen“, sagt die 52-Jährige, als die Staatsanwältin sich wundert, wo das Geld hin ist. „Davon kann man aber viele Motorräder und Plattenspieler kaufen“, sagte die Staatsanwältin. Weitere Zeugen, die die Aussagen der Angeklagten bezüglich des Verbleibs des Geldes hätten stützen können, wurden nicht gehört.

Trotz allem wollte die Angeklagte das Geld zurückzahlen. Auch, wenn sie dafür eine Hypothek auf das Haus ihrer Eltern aufnehmen musste. Dank ihres neuen Jobs auf anderer Position habe sie schon die Hälfte erstattet. Seit November arbeite sie in einer neuen Firma. „Mein neuer Arbeitgeber weiß, was passiert ist“, sagt die 52-Jährige. Ob der auf seine neue Angestellte bald schon wieder verzichten muss, weil diese ins Gefängnis muss, bleibt abzuwarten. Bis zum zweiten Verhandlungstag kurz vor Weihnachten soll die Angeklagte psychologisch untersucht werden. In einem Schreiben der Ärztin der Angeklagten an das Gericht war von Wahnvorstellungen die Rede. „Wenn das wirklich so ist, sind das schuldmindernde Umstände“, sagt der Richter.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.