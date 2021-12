Landkreis Lindau: Booster-Impfung gibt's jetzt schon nach drei Monaten

Das Landratsamt setzt die Empfehlung der Stiko ab sofort um. Allerdings wird immer noch zu wenig Impfstoff geliefert. Und es gibt wieder Fälle in Pflegeheimen.

23.12.2021 | Stand: 17:42 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis geht weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt allerdings immer noch bei knapp 300. Landrat Elmar Stegmann bittet die Bürger deshalb angesichts der anstehenden Familientreffen über Weihnachten um Vorsicht. Es sei leider vernünftig, den „Kreis möglichst klein zu halten“ und sich „vorab testen zu lassen“, sagt Stegmann. Derweil gehen die Impfungen auch zwischen den Feiertagen weiter. Unter anderem können sich auch Kinder impfen lassen.

Vor einer Woche ist die Omikron-Variante erstmals im Landkreis Lindau nachgewiesen worden. Weitere Fälle sind bisher nicht aufgetaucht. Es stehen allerdings noch Ergebnisse von Laboruntersuchungen aus. Nach Angaben des Landratsamtes dauert es ein bis zwei Tage bis sie vorliegen.

Aktuell werden in den Krankenhäusern in Lindenberg und Lindau acht Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, drei davon intensivmedizinisch. Das sind etwas halb soviel wie vor einer Woche. Allerdings war Stand Donnerstagmittag nur eins der zwölf Intensivbetten in den beiden Kliniken frei.

Corona-Lage im Landkreis Lindau weiterhin diffus

Das Infektionsgeschehen beschreibt das Landratsamt weiter als diffus, es gibt also großflächig Fälle und keinen einzelnen großen Ausbruch. Allerdings hat es in dieser Woche auch positive Tests in drei Schulen und zwei Pflegeeinrichtungen gegeben.

Ab sofort setzt das Landratsamt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Sachen Boostern um. Sprich: es können sich alle melden, bei denen die zweite Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. „Wir können die Empfehlung sofort umsetzen, denn in den vergangenen Wochen haben viele Menschen über 70 Jahren und mit Vorerkrankungen die Booster-Impfung erhalten“, sagt Landrat Stegmann. Erklärtes Ziel des Kreises war es, die besonders gefährdeten Menschen zuerst zu boostern.

Wie schnell Termine vergeben werden können, ist aber nicht klar. Das hängt nach Angaben des Landratsamtes maßgeblich von der Lieferung des Impfstoffes ab. Leider seien in der Vergangenheit Liefermengen teilweise sehr kurzfristig reduziert worden.

Nach wie vor Probleme bereitet das Programm Sormas, das bundesweit zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt wird. Deshalb können weiterhin weder die Zahl der Quarantänefälle noch die der Impfdurchbrüche statistisch abgerufen werden. Die Zahl der Infektionen pro Gemeinde und das Alter der Betroffenen erfassen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aber zusätzlich in einer separaten Liste. Beheben kann das Problem nach Angaben des Landratsamtes nur die Softwarefirma.

Termine für Kinderimpfungen im Landkreis Lindau

Es gibt im Landkreis Lindau noch freie Termine für Kinderimpfungen. Geimpft wird am Montag, 27. Dezember, im Kolpinghaus in Weiler und am Mittwoch, 29. Dezember, in Lindau. Anmeldungen sind ausschließlich telefonisch möglich über die Impf-Hotline unter (0800) 9118219.

Für Impfungen von Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren gibt es zwischen Weihnachten und Silvester noch freie Impftermine in Lindau und Lindenberg. Nötig ist eine Registrierung hier oder per Telefon (0800) 9118219.

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau (Stand: 23. Dezember)

Fälle seit Beginn der Pandemie 7065 (Vorwoche: 6865)

7065 (Vorwoche: 6865) 7-Tage-Inzidenz 292,4 (Vor einer Woche: 355,7)

Alle Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 23. Dezember)