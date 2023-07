„Mister ÖPNV“ geht in den Ruhestand

Landrat Elmar Stegmann verabschiedet Eduard Stützle. Er war 33 Jahre für den ÖPNV im Landkreis Lindau zuständig.

18.07.2023 | Stand: 05:51 Uhr

Landrat Elmar Stegmann hat Eduard Stützle in den Ruhestand verabschiedet. Er war 33 Jahre lang der Nahverkehrsfachmann für den Landkreis Lindau. Normalerweise werden Mitarbeiter des Landratsamtes nicht im Kreistag verabschiedet. Für Eduard Stützle machte der Landrat eine Ausnahme. Und das aus gutem Grund: Stützle hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Sitzungen zum Thema Nahverkehr wesentlich mit gestaltet.

Stegmann: besonderen Namen im Landkreis gemacht

1990 kam Stützle zum Landratsamt Lindau. Seitdem war er dort für das Thema Öffentlicher Personennahverkehr zuständig. „Kaum jemand kennt wie er alle Linien und alle Haltestellen“, sagte Stegmann zum Abschied. Tatsächlich konnte Stützle in Sitzungen aus dem Stegreif Abfahrtzeiten von Zügen und Bussen nennen. Er habe sich „über viele Jahre durch außerordentlich gute und fachlich fundierte Arbeit“ einen besonderen Namen im Landkreis gemacht“, so der Landrat.

Lesen Sie auch Neues Angebot für Pendler im Landkreis Lindau

Zu den Höhepunkten in den 33 Jahren seiner Arbeit in Sachen ÖPNV gehören der Beitritt des Landkreises zum Verkehrsverbund bodo und die Umsetzung des Metron–Konzeptes, das ab Dezember einen umfangreichen Takt im Busverkehr vorsieht. Die Nachfolge in der Planung und Organisation des ÖPNV hat Vanessa Pfeifle übernommen.

Lesen Sie auch

Bürgermobil in Steifenhofen und Oberreute startet im Frühjahr