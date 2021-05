Landkreis Lindau erhält Extra-Impfstoff für die Impfzentren

Fast zehn Prozent der Bevölkerung sind schon zweimal geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist stabil. Warum der Landkreis Lindau zusätzlichen Impfstoff erhält.

14.05.2021 | Stand: 18:49 Uhr

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau ist erfreulich stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 59,8 und somit weiterhin deutlich unter 100. Das bedeutet: Die gelockerten Regeln zum Beispiel für Einzelhandel, Gastronomie und Schule bleiben bestehen.

Setzt sich dieser Trend fort, dürfen zudem ab 21. Mai auch Hotels und Ferienwohnungen öffnen und beispielsweise auch Musikkapellen mit Hygienekonzept wieder proben. Da tut es gut, dass der Landkreis zusätzlichen Impfstoff bekommt durch ein Sonderkontingent des Freistaats – rund 800 Dosen.

Unterschiedliche Corona-Zahlen für Lindau

Unterschiedliche Angaben gab es am Freitag zur Gesamtzahl der Corona-Fälle: Das Landratsamt vermeldete insgesamt 3263 Fälle seit Beginn der Pandemie, das Robert-Koch-Institut hingegen 3261. Grund dafür ist ein Datenabgleich im Zuge einer Software-Umstellung, sagt Angela Wolf vom Landratsamt. Die Zahlen der Behörde seien die aktuellsten. Durch den Datenabgleich sind in zwei Kommunen sogar Fälle abgezogen worden: zwei in Oberreute, einer in Wasserburg.

Das Infektionsgeschehen im Kreis ist laut Landratsamt „weiterhin diffus und hauptsächlich von Einzelinfektionen oder Infektionen in Familien geprägt“. Aktuell sind zwei Schulen und fünf Kindertagesstätten betroffen, allerdings handelt auch hier um einzelne Fälle.

So viele Menschen wurden im Landkreis bereits geimpft

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die maßgeblich für Öffnungsschritte ist, liegt seit 28. April konstant unter 100 – also seit mehr als zwei Wochen.

Neun Personen müssen aktuell aufgrund einer Covid-19-Erkrankung stationär in einem der beiden Krankenhäuser behandelt werden.

Die Zahl der Impfungen steigt. Fast 5800 Bürger sind in der vergangenen Woche geimpft worden. Die beiden Impfzentren und die Arztpraxen kommen inzwischen zusammen auf rund 37 860 Impfungen.

29 640 Bürger haben ihre Erstimpfung erhalten – das entspricht gut 36 Prozent der Landkreisbevölkerung. Rund 8220 Bürger haben schon beide Impfungen erhalten, das sind rund zehn Prozent.

800 zusätzliche Impfdosen

Und es dürften bald mehr sein. Der Landkreis Lindau erhält aus einem Sonderkontingent für 22 Kreise und Städte mit niedriger Impfquote rund 800 zusätzliche Dosen von Johnson & Johnson für die beiden Impfzentren. „Über diese Neuigkeiten freue ich mich sehr, da wir in letzter Zeit im Vergleich zu anderen Regionen bei der Impfquote zurückgefallen sind. Das lag vor allem darin begründet, dass immer wieder versprochene Impfstofflieferungen ausblieben, weshalb wir die Impfzentren sogar tageweise schließen mussten“, erklärt Landrat Elmar Stegmann und ergänzt: „Gerade bei uns im ländlichen Raum sind naturgemäß weniger Ärzte ansässig, weshalb auch weniger Impfungen durchgeführt werden können.“

Regulär sollen in der nächsten Woche außerdem 1300 Dosen für die beiden Impfzentren des Landkreises kommen: 750 von Biontech, 400 von Moderna, 100 von Astrazeneca (für Zweitimpfungen) und 50 von Johnson & Johnson. Hinzu kommt das Kontingent der Hausarztpraxen, die in Bayern bald ohne Priorisierung impfen dürfen.

