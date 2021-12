Trotz Pandemie bewegt sich im Landkreis Lindau viel für den Nachwuchs. Dafür fließt eine Menge Geld - unter anderem nach Lindenberg.

28.12.2021 | Stand: 05:46 Uhr

Das Thema Bildung ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt in der Kreispolitik. Das war – trotz Corona – auch 2021 so und soll es auch im nächsten Jahr bleiben. Circa 80 Prozent der Investitionen sollen in den Bereich fließen, kündigt Landrat Elmar Stegmann an. Der Baubeginn der neuen Antonio-Huber-Schule in Lindenberg wird ein Schwerpunkt sein.