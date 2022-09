Es gibt in Bayern keinen Leitfaden für einen großflächigen und länger dauernden Blackout. In Baden-Württemberg ist das anders.

27.09.2022 | Stand: 20:25 Uhr

Wie ist der Landkreis Lindau gerüstet, wenn es in Folge der Energiekrise im Winter zu einem flächendeckenden und länger andauernden Blackout kommt, die Stromversorgung also über Tage nicht funktioniert? Das wollte Tobias Paintner, Bürgermeister von Weiler-Simmerberg, bei der Kreisversammlung des Bayerischen Gemeindetags in Grünenbach erfahren. „Gibt es einen Leitfaden?“, fragte er. „Es gibt keinen“, antwortete Eric Jahn, zuständiger Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt Lindau.

