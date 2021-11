Landrat Elmar Stegmann: „Corona kommt mit voller Wucht zurück“

Der Landrat beruft den Krisenstab ein und lädt dann zur Pressekonferenz. Dass sich die Lage zuspitzt, zeigt die hohe Inzidenz - und die Lage in den Kliniken.

04.11.2021 | Stand: 17:51 Uhr

Schon zwei Menschen sind in dieser Woche in einem Krankenhaus im Landkreis Lindau an Covid-19 gestorben. Und das Virus verbreitet sich derzeit schnell. Allein am Mittwoch registrierte das Gesundheitsamt 71 Neuinfektionen. „So viele gab es noch nie während der Pandemie“, sagte Landrat Elmar Stegmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zuvor hatte der Krisenstab des Landkreises getagt. Dessen Einschätzung fasste Stegmann so zusammen: „Die Lage spitzt sich zu.“ Damit ist auch die Situation an den Kliniken in Lindenberg und Lindau gemeint, was die ärztlichen Leiter Dr. Martin Hessz (Rotkreuzklinik Lindenberg) und Dr. Fabian Heuser (Asklepios-Klinik Lindau) bestätigten.