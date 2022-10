Corona, mehr Flüchtlinge, fehlendes Personal: Hier hakt es im Landkreis Lindau

Landrat Elmar Stegmann schildert im Kreistag die Herausforderungen, mit denen sich das Landratsamt aktuell konfrontiert sieht. Dabei kritisiert er auch die CSU.

20.10.2022 | Stand: 09:38 Uhr

Corona, steigende Flüchtlingszahlen, die Energiekrise, dazu noch unbesetzte Stellen. Landrat Elmar Stegmann nutzte die Kreistagssitzung, um auf Themen aufmerksam machen, die das Landratsamt betreffen, aber auch Auswirkungen auf die Bürger im Landkreis Lindau haben.

Wie ist die Corona-Lage im Landkreis Lindau

„Der Trend geht stabil nach oben“, sagte Stegmann. Im Landkreis gebe es keine Hotspots, aber viele betroffene Heime. Stegmann wies darauf hin, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern aktuell nicht vollzogen wird. Sprich: Auch nichtgeimpfte Mitarbeiter dürfen weiter in Heimen und medizinischen Einrichtungen arbeiten. „Die Versorgung der Menschen hat oberste Priorität“, sagte Stegmann. Allerdings dürfen die Einrichtungen weiter keine ungeimpften Mitarbeiter einstellen.

Wie stark ist der Landkreis Lindau von Flüchtlingen betroffen?

Aktuell leben 949 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Lindau. Allerdings kommen verstärkt auch wieder mehr Flüchtlinge aus anderen Regionen in den Landkreis. Aktuell leben hier in den dezentralen Unterkünften 861 Menschen. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass uns weitere Flüchtlinge zugewiesen werden“, sagte Stegmann. Deshalb bat er darum, dem Landratsamt weiter Wohnungsangebote zukommen zu lassen.

Was tut der Landkreis in Sachen Energieeinsparen?

Der Landkreis hat seine Gebäude in den vergangenen Jahren nach und nach mit PV-Anlagen ausgestattet. Er würde solche Module gerne auch auf dem denkmalgeschützten Dienstgebäude am Stiftsplatz errichten lassen. Allerdings ist der Kreis nicht Herr des Verfahrens. Das Gebäude gehört dem Freistaat. Seit Anfang Mai liege seine Anfrage in der Sache beim Staatlichen Bauamt in Kempten, sagte Stegmann. Auf eine Antwort warte er bisher vergeblich.

Um Energie zu sparen, hat die Behörde die Temperaturen im Landratsamt auf maximal 19 Grad Celsius heruntergedreht. In Flurbereichen, Toiletten, Kaffeeküchen gibt es nur noch einen Frostschutz, auch der Rokkokosaal wird nicht mehr beheizt. Reduziert hat die Behörde auch die Zahl der Arbeitsplatzdrucker. Am Ende ist das Landratsamt damit aber noch nicht. „Die Suche nach Einsparmöglichkeiten geht weiter“, sagte Stegmann.

Welche Kritik übt der Landrat an der großen Politik?

Keinen Hehl machte Stegmann aus seiner Kritik an der großen Politik. Auf welt– und bundespolitischer Ebene sei aktuell „vieles in Schieflage“. Der Staat arbeite seit Jahren nach dem Gießkannenprinzip und versuche damit „unkoordiniert und wenig zielgerichtet“, Probleme zu lösen. Als Beispiele nannte Stegmann das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt, von dem alle profitiert hätten, ob sie bedürftig seien oder nicht. Als Fehler sieht er auch den Ausbau sozialer Leistungen, durch die der Abstand zur Einkommensgruppe weiter schrumpfe.

„Ich würde mir in vielen Bereichen wünschen, dass mit den Mitteln verantwortungsvoller umgegangen wird, auch im Hinblick auf spätere Generationen", sagte Stegmann. Er finde es traurig, dass es den Parteien nicht gelinge, in der Krise zusammenzustehen, sondern sich im „parteipolitischen Kleinklein zerstreite“. Seine Partei, die CSU, schloss Stegmann ausdrücklich mit ein.

Wie ist die Personallage im Landratsamt?

Sowohl Führungspositionen als auch Verwaltungsstellen sind laut Stegmann „nur schwer zu besetzen“. Regierungsstellen seien aktuell monate- oder sogar jahrelang unbesetzt. Beispielsweise hat das Landratsamt nach wie vor keinen Amtsarzt. Es sei traurig, dass der Freistaat nicht in der Lage sei, die Stelle zu besetzen, sagte Stegmann. Dem Freistaat gelingt es auch nicht, offene Stellen in der Lebensmittelüberwachung zu besetzen. Wenn aber etwas schief gehe, hake das Ministerium sofort bei der Behörde nach, so der Landrat. Er wies auch auf eine steigende Zahl an Aufgaben hin. So rechnet das Landratsamt mit einer Verdreifachung der Bürger, die Anspruch auf Wohngeld haben. Dabei seien die Mitarbeiter dort bereits an der Kapazitätsgrenze angelangt.

Was ist sein wichtigstes Thema?

Die Finanzen. Es sei nicht klar, wie sich die Einnahmen der Kommunen in den nächsten Jahren entwickeln. Deshalb sei ein „kritischer Blick“ auf die Ausgaben wichtig. Insbesondere nannte Stegmann in dem Zusammenhang den Neubau der Antonio–Huber-Schule und des Beruflichen Schulzentrums. Dort kratzen die Kosten an der 100-Millionen-Euro-Grenze. Der Kreistag sei sich einig, an dem Vorhaben festhalten zu wollen, dabei aber die Kostenentwicklung im Blick zu behalten. Im Frühjahr soll ein Planungsbüro dem Kreisausschuss eine vertiefte Schätzung vorlegen.

Was sagen die Kreisräte zum Vortrag des Landrats?

Wenig. Eine Diskussion war auch nicht vorgesehen. Alexander Kiss sprach von einer „Art Regierungserklärung des Landrates“ und bat, so etwas künftig auf die Tagesordnung zu nehmen. Das ermögliche eine Aussprache. Die Erklärung hatte Stegmann unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes abgegeben.