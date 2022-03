Landrat kritisitiert Corona-Lockerungen: "Nicht alles, was möglich ist, ist sinnvoll"

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann übt Kritik an der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Er sagt: Krankenhäuser, Ärzte und Pfleger werden leiden.

25.03.2022 | Stand: 20:38 Uhr

Die Corona-Lage im Westallgäu und am bayerischen Bodensee ist weiterhin angespannt. Im Landkreis Lindau gab es innerhalb der vergangenen Woche rund 1900 bestätigte neue Corona-Fälle, eine weitere Person ist gestorben und die Krankenhäuser werden immer voller.

Am Freitag waren sogar alle zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Landkreis belegt (Stand: 25. März). Zwar nicht nur durch Corona-Patienten – aber dennoch ist die Lage in den Kliniken ernst.

Landrat Elmar Stegmann kritsiert Corona-Lockerungen der Bundesregierung

Vor diesem Hintergrund kritsiert Landrat Elmar Stegmann die Entscheidung der Bundesregierung, die Corona-Maßnahmen zu lockern.

„Diese Lockerungen werden meines Erachtens nun leider wieder zu Lasten der Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in den medizinischen Berufen gehen, die in den letzten zwei Jahren sowieso schon immer sehr stark belastet waren“, sagt Stegmann in einer am Freitagmittag vom Landratsamt veröffentlichten Pressemitteilung. „Daher gilt nach wie vor: Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch sinnvoll.“

Landrat appelliert an Bürger: Maske tragen und Impfen lassen

Stegmann appelliert deshalb an die rund 82.000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Lindau, „Corona weiterhin nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und trotz Lockerungen die Hygieneregeln weiter zu beachten“.

Lesen Sie auch

Corona-Regeln im Allgäu: Das Verwirrspiel geht weiter Pandemie

Zudem empfiehlt er „auch nach wie vor Masken zu tragen, wo dies sinnvoll ist“ – und ruft diejenigen, die sich bisher noch nicht für eine Impfung entschieden haben dazu auf, die Beratungs- und Impfangebote in den beiden Impfzentren in Lindenberg und Lindau sowie bei den niedergelassenen Ärzten anzunehmen."

Lesen Sie auch: Corona-Regeln im Allgäu: Das Verwirrspiel geht weiter