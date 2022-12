Landrat Stegmann blickt auf 2022 zurück: „Die fetten Jahre sind vorbei“

Im Kreistag blickt Landrat Elmar Stegmann auf das Jahr zurück. Dabei lobt er Bürger für ihr Engagement und kritisiert den Freistaat für seine Personalpolitik.

Ob Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und neue Flüchtlinge oder an vielen Stellen zu wenig Personal: Das Jahr 2022 ist für den Landkreis Lindau nicht einfach gewesen. Landrat Elmar Stegmann hielt im Kreistag einen Rückblick. Hier einige Themen, die er dabei angesprochen hat.

Wie sieht die Bilanz in Sachen Corona aus?

Wenn die beiden Impfzentren Ende des Jahres schließen, dann sind in Lindau und Lindenberg fast 100.000 Impfungen erfolgt, weitere gut 60.000 in den Arztpraxen im Landkreis. Rechnerisch ist damit jeder Landkreisbewohner zweimal geimpft.

Was sagt Stegmann zu den Finanzen?

„Die fetten Jahre sind vorbei“. Davon ist Elmar Stegmann überzeugt. Zwar wird der Landkreis zum Jahresende nur noch gut sechs Millionen Euro Schulden haben – so wenig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das wird sich aber mit zwei Schulbauprojekten ändern. Gut 18 Millionen Euro investiert der Landkreis in das neue Gebäude der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg. Zudem hat der Landkreis mit dem neuen Berufsschulzentrum in Lindau ein 100-Millionen-Euro-Projekt vor der Brust. Dafür werde der Landkreis neue Kredite aufnehmen müssen, kündigte Stegmann an.

Wie ist die Lage in Sachen Flüchtlinge im Kreis Lindau?

Aktuell leben mehr als 2000 geflüchtete im Landkreis Lindau. Sie kommen aus der Ukraine, aber auch aus anderen Regionen der Welt, beispielsweise Afghanistan, Syrien und der Türkei. Mitten in der Pandemie begann der Krieg in der Ukraine. Fürs Landratsamt hieß das: Die in den Jahren 2015/16 bewährte Flüchtlingsarbeit musste von jetzt auf sofort wieder hochgefahren werden. Allein in der Notunterkunft in Heimenkirch leisteten Ehrenamtliche des BRK mehr als 100 Stunden, indem sie die Flüchtlinge mit Essen versorgten, wie Stegmann schilderte. Sie verarbeiteten dabei beispielsweise 347 Kilo Gemüse und 70 Kilo Fisch. Für das Engagement der Bevölkerung hatte der Landrat ein dickes Lob: „Die Hilfsbereitschaft war sehr groß.“ Binnen kurzer Zeit hätten die Menschen im Kreis Wohnraum für die Flüchtlinge aus der Ukraine, zumeist Frauen und Kinder, bereitgestellt. Im Kreistag dankte er den zahlreichen Helfern, die sich um Flüchtlinge, egal aus welchem Land, in diesem Jahr gekümmert haben.

Was ist in Sachen Vereinsleben geschehen?

Das Ehrenamt ist in den Augen des Landrats eine der stärksten Tugenden der Menschen im Landkreis Lindau. „Während der Pandemie kam das Vereinsleben in vielen Bereichen nahezu zum Erliegen“, bedauerte er. Aber das 2021 vom Kreis eingeführte Projekt Vereinsführerschein haben in diesem Jahr wieder zahlreiche Interessierte wahrgenommen. Das Landratsamt hat zudem im März eine Servicestelle für Vereine gestartet sowie einen monatlichen Vereinsstammtisch ins Leben gerufen. Ein Berater steht dort den Verantwortlichen in den Vereinen mit Rat zur Seite.

Was sagt der Landrat zur personellen Lage im Landratsamt?

Sowohl Führungspositionen als auch Verwaltungsstellen sind nur schwer zu besetzen. Darauf hatte Stegmann bereits vor Wochen hingewiesen. Aufgaben könnten durch die Personallage nicht vollumfänglich wahrgenommen werden, bedauerte er. Teilweise besetzt der Freistaat Stellen auch nicht zeitnah wieder. Das kritisierte Stegmann deutlich. Es könne nicht sein, dass der Bürger auf seine Baugenehmigung warten müsse, weil der Freistaat Stellen nicht nachbesetze. In einigen Bereichen erwartet er steigenden Bedarf an Personal. So hat sich beispielsweise die Zahl der Anspruchsberechtigten für Wohngeld verdreifacht. Das werde zu Personalmehrungen führen müssen, „da die Mitarbeiter dort bereits an der Kapazitätsgrenze angelangt sind“ (Stegmann).