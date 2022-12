Landrat Stegmann zeichnet verdiente Ehrenamtler aus

Elmar Stegmann bedankt sich für Einsatz an der Allgemeinheit. Diese Westallgäuer sind ausgezeichnet worden.

13.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann hat bei einer Feierstunde Bürger des Landkreises geehrt, die sich in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich übermäßig stark engagieren. Dabei vergab er vier Verdienstmedaillen des Landkreises, ein Bürger erhielt die Kommunale Dankurkunde des Freistaats Bayern für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Ein weiterer Ehrenamtler wurde im Namen des Freistaats für seine langjährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten Kreuz mit dem Ehrenzeichen am Bande geehrt.

„Jede dieser Begegnungen macht mich dankbar dafür, dass es Menschen in unserer Nähe gibt, die ihre Zeit, ihre Arbeitskraft und ihr Herzblut in ein Ehrenamt fließen lassen“, wird Stegmann in einer Mitteilung zitiert. Die Landkreismedaille, die für besondere Verdienste auf sozialem, kulturellem oder wirtschaftlichem Gebiet im Kreis verliehen wird, geht an Wolfgang Strahl aus Lindau. Er ist seit 1980 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Lindenberg und war von 1985 bis 2017 Sicherheitsbeauftragter. Im Laufe der Jahre kamen weitere Ämter hinzu, 2001 wurde er etwa zum stellvertretenden Ortsbeauftragten und 2007 zum Ortsbeauftragten ernannt. Bei großen Herausforderungen – etwa während der Flüchtlingswellen 2015/2016 und in diesem Jahr sowie in der Corona-Pandemie habe Strahl sich überdurchschnittlich engagiert und eingebracht, lobt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Der Lindenberger Kommunalpolitiker Martin Einsle von den Grünen. Bild: Olaf Winkler

Ehrenzeichen am Bande für Markus Natterer

Mit dem Ehrenzeichen am Bande für mindestens 25-jährige Tätigkeit wurde Markus Natterer geehrt. Der Kreisbereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (Kreisverband Lindau), der auch Rettungssanitäter ist, steht und stand laut Mitteilung in Zeiten besonders großer gesellschaftlicher Herausforderungen immer an vorderster Front. Trotz Familie engagiere er sich nach wie vor überdurchschnittlich stark.

Darüber hinaus wurden Walter Bingger aus Hergensweiler, Ignatz Kennerknecht aus Opfenbach und Alfred Fäßler aus Scheidegg in ihrer langjährigen Funktion als Mitglieder des Jagdbeirats ausgezeichnet, die in diesem Jahr ihr Amt nach Jahrzehnten niedergelegt haben. Die Mitglieder des Jagdbeirats sind ehrenamtlich tätig und werden für die Dauer von fünf Jahren von den verschiedenen, im Jagdgesetz festgelegten, Verbänden entsandt. Der Jagdbeirat ist laut Landratsamt kein politisches Gremium, sondern ein Fachgremium, das die Untere Jagdbehörde in fachlichen Angelegenheiten berät, insbesondere bei der Erstellung des dreijährigen Abschussplans, bei der Änderung von Reviergrenzen oder bei der Aufhebung von Schonzeiten.

Wolfgang Strahl vom THW Lindenberg. Bild: Olaf Winkler

Mit der Kommunalen Dankurkunde für mindestens 18-jährige Tätigkeit in einem kommunalen Gremium wurde der Lindenberger Martin Einsle bedacht, der seit 2008 Stadtratsmitglied (Grüne) und seitdem in unterschiedlichen Ausschüssen tätig ist. Er ist außerdem seit 35 Jahren (1987) Mitglied beim Bund Naturschutz. Sein handwerkliches Können und sein Engagement bei der Biotoppflege würden bis auf Landesebene geschätzt, so die Kreisbehörde.

Lesen Sie dazu auch: Lindauer Landrat zeichnet Lebensretter aus Lindenberg aus