Landratsamt lehnt Tempolimit auf B12 bei Hergensweiler ab

Die Gemeinde Hergensweiler will, dass auf der B12 zwischen Wildberg und dem Ortseingang langsamer gefahren wird, doch das Landratsamt hat die Anträge abgewiesen.

30.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Gemeinde Hergensweiler hat gleich mehrere Anträge an das Landratsamt Lindau gestellt, in denen sie die Begründungen zum Wunsch eines Tempolimits und auch zu Überholverboten auf der Bundesstraße 12 zwischen Wildberg (Weißensberg) und dem eigenen Ortseingang verdeutlicht. Bis auf die Ausweitung von Tempo 70 bei Unternützenbrugg sind alle Anträge abgelehnt worden. Warum die Gemeinde dennoch nicht klein beigibt.

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier gab sich kurz vor Weihnachten einigermaßen konsterniert über den Ablehnungsbescheid der Kreisbehörde. „Aber wir geben nicht auf und werden weiter das Gespräch mit der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes suchen“, zeigt sich der Rathauschef weiterhin kämpferisch, „denn wir sind der Meinung, dass es auf dieser Strecke der B12 außerordentlich gefährliche Stellen gibt, an denen die meisten autofahrenden Bürgerinnen und Bürger von Hergensweiler bereits gefährliche Situationen erlebt haben.“ Es könne einfach nicht sein, dass mit den Straßenverkehrsbehörden immer diese leidige Diskussion geführt werden müsse, in der sich diese stets auf Unfallschwerpunkte stütze – und das als einziges Argument gegen ein Tempolimit.

Bürgermeister will mehr Prävention im Straßenverkehr

„Es wäre doch schön, einfach mal vorbeugend und schützend zu handeln und zu sagen: Ja, das können wir uns vorstellen, dass es hier wirklich gefährliche Situationen gibt, die entschärfen wir“, macht Strohmaier seinen Standpunkt klar. „Das wäre Prävention und genau die sollte eine Straßenverkehrsbehörde betreiben, anstatt nur auf die Toten einer Straße zu reagieren. Das ist traurig.“

Der Bürgermeister betont, dass die Gemeinde nun nicht den formalen Weg mit Rechtsmitteln beschreiten, aber dennoch hartnäckig an der Thematik dranbleiben werde. Im Ablehnungsbescheid sei die Behörde in Lindau inhaltlich nicht auf die Fragen der Kommune eingegangen, sondern habe lediglich darauf hingewiesen, dass sich im Vergleich zu Verkehrsschauen in der Vergangenheit keine neuen Erkenntnisse ergeben hätten. „Übersetzt heißt das, es hat in den letzten Jahren keine Toten auf der Strecke gegeben, weshalb sie kein Unfallschwerpunkt sei“, schlussfolgert Bürgermeister Strohmaier. „Ich finde die Begründung enttäuschend und auch, dass man sich überhaupt nicht mit unseren Fragen auseinandersetzt, sondern nur sagt, dass sich nichts geändert habe. Ich hätte mich im Leben nicht getraut, so einen Bescheid zu verschicken.“

Tempo 70 auf Strecke von Unternützenbrugg nach Hergatz wird ausgeweitet

Einzig bei Unternützenbrugg – also auf der Strecke in Richtung Hergatz – gibt es eine Ausweitung des Tempo-70-Bereiches, und zwar bis zur Kurve am Bahnübergang. Hier hatte die Gemeinde Hergensweiler im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Bahnübergang Bingger mit dem Längsweg und dem dadurch zu erwartendem größeren Verkehrsaufkommen angeregt, die Tempo 70-Zone zu verlängern. In dieser Kurve hat es auch bereits Unfälle gegeben. Außerdem ist dort eine Bushaltestelle, an der auch Kinder aussteigen, die dann die Straße queren müssen. An dieser Stelle war, als die zweite Röhre des Pfändertunnels gebaut wurde, bereits auf Tempo 70 mit Überholverbot herunterreguliert worden, weil damals relativ viele LKW in die Deponie gefahren sind.

Strohmaier berichtet davon, dass er beim Landratsamt darum gebeten habe, es bei dem Tempolimit zu belassen. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Pfändertunnel wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung allerdings wieder zurückgenommen. Der Hergensweiler Bürgermeister ist sich sicher: „Es heißt immer, die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs müssen gewährleistet sein. Wenn ich von Wildberg bis Hergatz mit Tempo 70 oder meinetwegen auch 80 fahre, habe ich kaum Zeitverlust, aber mehr Sicherheit und geringeren Spritverbrauch.“ Die Leichtigkeit leide darunter nicht.